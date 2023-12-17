中國倡導的全球首個多邊投資協定獲廣泛支持

這是在江蘇蘇州拍攝的的康寧連續制藥科技（蘇州）有限公司外景（資料照片）。（來源：新華社） 中評社北京12月17日電／據新華社報導，在日前召開的世貿組織總理事會上，包括中國在內的約120個世貿組織成員宣布《促進發展的投資便利化協定》最終文本已經完成法律校審，呼籲全體成員盡快履行必要程序將該協定納入世貿組織法律框架。



中國常駐世貿組織代表李成鋼在會上表示，《促進發展的投資便利化協定》堅持以發展為核心要義，體現了世貿組織成員以投資促進發展的共同意願，是世貿組織發展議程項下重要成果。該議題創新談判方式，有利於重振世貿組織談判功能、確保世貿組織與時俱進。



會上，包括柬埔寨、老撾、利比裡亞等最不發達國家成員在內超過30個世貿成員積極發言響應，闡釋《促進發展的投資便利化協定》對於優化投資環境、吸引優質投資、促進經濟發展以及實現聯合國2030年可持續發展議程目標的重要作用。成員普遍支持以世貿組織第十三屆部長級會議（MC13）為契機，推動將該協定納入世貿組織法律框架。



《促進發展的投資便利化協定》提交總理事會討論是提交MC13做出決定的前置程序。此次會議期間，該項議程得到包括非參加方在內超過95%世貿成員的廣泛支持，為推動協定在MC13收穫多邊成果營造了積極勢頭。



投資便利化議題是中方在世貿組織與相關發展中成員主動設置並牽頭引領的首個重大議題，協定達成後將成為全球首個多邊投資協定。該議題於2017年由中國等發展中成員以“聯合聲明倡議”方式發起，2023年7月結束文本談判，目前參加方約120個世貿組織成員，還有近10個成員即將加入，參加方數量將超過全體世貿成員四分之三多數，在世貿組織規則制定上具有重大意義。