中國石油紀檢監察組開展基層腐敗專項治理

這是9月19日拍攝的大慶油田星火水面光伏電站局部（無人機照片）。（來源：新華社） 中評社北京12月17日電／據中央紀委國家監委網站報導，“廣大幹部職工要認真吸取教訓，廉潔自律、慎獨慎微，油田所屬各單位要以案為鑒、舉一反三，嚴肅查找自身及管理中的不足。”近日，中國石油天然氣集團有限公司大慶油田分公司組織召開警示教育大會，通報查處的基層腐敗問題典型案例，警示全體黨員幹部對照檢視、嚴於律己。



“中國石油體量大，產業鏈上中下游有單位150餘家、100多萬員工，其中基層員工占大多數。近年來，集團以零容忍態度懲貪治腐，政治生態明顯好轉，但基層腐敗問題和不正之風禁而未絕，一些基層領導幹部權力集中，關鍵崗位人員‘微權不微’，違紀違法問題仍有發生。”中國石油紀檢監察組有關負責同志告訴記者，中國石油紀檢監察組與黨組同題共答，從今年4月開始，在全系統部署開展基層腐敗問題專項治理，重點圍繞8個方面典型問題、14種權力，堅決亮劍懲治腐敗、淨化基層政治生態。



嚴查快處案件是持續震懾發威、促進專項治理提質增效的有力之舉。在基層腐敗專項治理中，中國石油紀檢監察組充分發揮“室組地”聯動優勢，提級辦理及督辦案件130件，同比增長7.4%；深化運用聯合辦案模式，對18人採取留置措施。指導各基層單位選擇“小切口”開展專項監督，著力發現影響企業高質量發展、依法合規經營的風險隱患，移交問題線索40餘個，追責問責180餘人。



在查深查透問題的基礎上，該紀檢監察組強化以案促改，組織各級紀檢監察機構用好用活基層腐敗案件資源，復盤已辦結案件，深入剖析個案、系統梳理類案，找准權力失控、行為失範的深層原因，梳理排查風險點5000餘個，織密廉潔風險防控網。



“例如，針對集團物資領域基層單位近年發案多起的問題，我們通過對案件復盤分析，從設權、授權、行權、監權、評權等5個方面查找權力失控環節並分析原因。”談及復盤案件深化治理的工作，大慶油田紀委有關負責同志告訴記者，在精準“把脈會診”的基礎上，油田紀委督促修訂完善反“圍獵”重點供應商管理辦法、招標投標異議處理流程與要求、物資價格管理實施細則等制度規範，推廣物資領域全周期管理，綜合施策推動治理，防止同一領域、崗位發生同類問題。



截至目前，該紀檢監察組已組織各單位全面復盤2021年以來查辦基層腐敗案件355個，持續深化以案促改，有針對性地查遺補漏，推動完善管理制度196個、制定防控措施527項。



“我們將堅持階段性與長效性相結合，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去，持續提升基層治理效能，不斷充盈崇廉尚潔的新風正氣，為當好能源保供‘頂梁柱’、加快建設世界一流企業提供堅強保障。”中國石油紀檢監察組組長錢朝陽說。