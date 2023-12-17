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中國建築公司原總經理江建端接受紀律審查
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2023-12-17 10:37:06
（來源：新華社）
中評社北京12月17日電／據中央紀委國家監委網站報導，據中國建築紀檢監察組、河南省紀委監委消息：中國建築股份有限公司科技與設計管理部原總經理江建端涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國建築紀檢監察組和河南省焦作市監委紀律審查和監察調查。
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