】 【打 印】 
中國建築公司原總經理江建端接受紀律審查
http://www.CRNTT.com   2023-12-17 10:37:06


（來源：新華社）
　　中評社北京12月17日電／據中央紀委國家監委網站報導，據中國建築紀檢監察組、河南省紀委監委消息：中國建築股份有限公司科技與設計管理部原總經理江建端涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國建築紀檢監察組和河南省焦作市監委紀律審查和監察調查。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：