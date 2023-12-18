張福昌：中美恢復溝通是拜登在為自己解套

淡江大學外交與國際關係系副教授張福昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月18日電（記者 鄭羿菲）針對中美關係，淡江大學外交與國際關係系副教授張福昌接受中評社訪問表示，明年就是美國大選年，美國總統拜登面臨俄烏戰爭僵持，致使外交政績窘迫、認識到美國極限，無法面臨3場戰爭、共和黨猛打內政問題等3大困境，因此有意願與中國恢復溝通，甚至中美元首11月舊金山會晤還在莊園散步，這些都是拜登為大選解套的動作。在中美都有意願下，中美關係趨勢走向和緩。



至於2024美國大選，會否讓中美關係再掀波瀾？張福昌說，他的觀察，2019年美國反中浪潮達到最高點，是兩黨與美國人民的共識，但4年來環境已不同，目前民主黨已主動解套、不會主動挑刺了，而共和黨雖然站在反對黨的角度依舊會抗中，不過至今仍主打拜登政府的內政問題，此次選戰主軸可能不會放在抗中，拜登政府就有空間放緩中美緊張關係。



張福昌為德國科隆大學政治學博士，曾任德國杜伊斯堡－埃森大學客座教授、德國慕尼黑大學訪問學者、“中華國土安全研究協會”副秘書長、淡江大學歐洲聯盟研究中心執行長，現為淡江大學外交與國際關係系副教授。研究專長包括歐盟共同外交與安全政策、歐盟政治制度、國際安全議題。



張福昌接受中評社訪問表示，國際關係衝突的頂層結構是中美衝突，而在中美元首11月“習拜會”後，中美關係朝向緩解方向前進，這源自於中美國內都有各自的問題與壓力，美國明年進入大選年，美總統拜登現在面臨的壓力非常龐大，需要創造一些政績，因此無論是在外交上，或經濟上，都需要與中國對話溝通。



張福昌說，拜登面臨的國內問題比外交問題還嚴重，現在共和黨特朗普派的國會議員在眾議院內窮追猛打經濟衰退、毒品、槍擊案等問題，甚至要求拜登拒絕援助烏克蘭，卡關1060億元的援外預算追加案（其中規劃提供烏克蘭614億美元），必須以“美國優先”，再加上表態再度角逐大選的前總統特朗普的聲勢也上升，且國內阿拉伯裔美國人也因以巴衝突反感，拜登其實很可能會敗選。



張福昌指出，拜登是外交出身的美國總統，過去幾年也形塑自己是“團結西方國家”的領導者，展現“民主對抗獨裁”自己可以勝出，因此烏克蘭是拜登外交政策的指標，拜登勢必在大選結束前不會放手，但俄烏戰爭持續僵持、國會卡住援外預算，也一定程度代表了拜登的外交政策挫敗，畢竟拜登原本打算藉俄烏戰爭為自己的執政加分、樹立美國強權的表徵。