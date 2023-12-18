賴當選GDP達3.5%？李隆生：台海動盪

台中科技大學國際貿易系教授李隆生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月18日電（記者 方敬為）民進黨大選候選人賴清德公開宣示，若當選盼經濟成長率達3.5%以上。台中科技大學國際貿易系教授李隆生接受中評社訪問表示，今年台灣GDP各界預測下探1%，最主要反映在出口萎縮及投資減少，前者是國際景氣與供應鏈的問題，後者與台海情勢不穩定，投資風險有關。換句話說，未來領導人若無法穩定兩岸，在動盪局面之下，GDP回升非常困難。



李隆生，美國密西根州立大學物理學博士、美國康乃狄克大學經濟學博士、上海復旦大學歷史學博士。曾任聖約翰科技大學商管學院院長、靜宜大學國際企業學系主任等職。有中美三校博士、台灣三所高校六系系主任的特殊經歷。



國際貨幣基金（IMF）下修台灣今年度GDP到0.8%，星展更悲觀預估只有0.5%，讓台灣今年陷入GDP“保1守衛戰”。對此，“國發會主委”龔明鑫表示，IMF對台灣經濟預測向來偏低，今年GDP保1沒問題。“中央銀行”總裁楊金龍日前備詢時表示，預期台灣今年GDP可保1，應在1%到1.5%之間，同時樂看明年經濟成長會比今年好。



對於經濟成長率，賴清德11月30日出席“2023台灣經濟發展論壇”指出，馬英九任內台灣平均經濟成長率是3%，蔡英文任內是3.4%。地緣政治變化讓民主台灣更有機會發揮所長，他期盼若當選不要低於3.5%，至少3.5%以上，如果平均值達4%當然更好。



針對賴清德的盼望，李隆生表示，務實看待數據，台灣過去長期以來的GDP表現，大概就是2%到3%，偶有一些凸出，都是反映短暫現象，要衝到平均3.5%，必須得有非常穩定基本面，但是從目前的狀態來說，他個人認為，非常困難。

