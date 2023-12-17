“中荷－中歐經貿門戶”合作論壇在海牙舉行

“中荷－中歐經貿門戶”交流合作論壇參會者合影。（歐盟中國商會供圖） 中評社北京12月17日電／據新華社報導，歐盟中國商會與全荷中資企業協會日前在海牙聯合主辦“中荷—中歐經貿門戶”交流合作論壇，中荷歐政商各界嘉賓近200人參加。



中國駐荷蘭大使談踐、中國駐歐盟使團公使彭剛在活動上發表主旨演講，全荷中資企業協會會長赫凌志、歐盟中國商會秘書長方東葵，以及來自荷蘭經濟部外商投資局、荷蘭經濟部企業局、荷中商務理事會、荷中友好協會的代表發表致辭。



談踐表示，今年是疫情後中荷兩國全面恢復人員正常往來的第一年，兩國各層級交往密切。兩國間密切往來，有力推動了中荷經貿合作平穩發展。企業是中荷經貿合作的主體，希望企業家們堅定信念，胸懷“國之大者”；發揚企業家精神，推進務實合作；認真防控風險，堅持依法合規。



彭剛表示，越來越多歐洲企業加強在華業務，延續在華發展勢頭。同時更多中企積極深耕歐洲市場。歐盟中國商會日前發布報告顯示，在歐中企員工本地化率超過82%，在為歐盟當地創造大量稅收和就業崗位的同時，也有力支持歐洲綠色、數字轉型和經濟發展。



荷蘭經濟部外商投資局代表安吉利克·烏丁說，全荷中資企業協會發展迅速，顯示了中國企業對在荷蘭發展的重視。荷蘭作為創新和投資高地，期待更多中國企業在荷蘭置業發展。



會上，歐盟中國商會首次在歐盟成員國層面推介旗艦報告《共築互信之路，共創中歐繁榮——中國企業在歐盟發展報告2023／2024》。據歐盟中國商會傳播與調研主任梁淋淋介紹，中企在歐經營保持穩健增長，約58%的受訪企業預計2023年營收增長。在歐中企堅持歐洲市場對其海外布局的重要性，超六成受訪中企對中歐中長期經貿前景保持樂觀，將持續把歐洲市場納入未來戰略並加大在歐投資力度，83%的受訪企業計劃擴大在歐發展，進一步體現中企深耕歐洲市場的決心。



當日下午，論壇還舉行了企業宣介與路演活動，全荷中資企業協會部分會員介紹其主營業務和發展情況。此外，論壇還舉辦了午餐會、證書頒發、協會足球俱樂部授旗和晚宴等系列活動