美國發布報告：本國無家可歸人數創新高

這是2023年1月10日在美國洛杉磯市中心拍攝的無家可歸者的帳篷。 中評社北京12月17日電／據新華社報導，美國住房和城市發展部15日發布的2023年度報告顯示，美國現階段無家可歸者人數超過65萬人，創2007年開始統計這一數據以來新高。專家分析，多重原因導致無家可歸者與日俱增，比如房屋租金攀升、貧困問題以及新冠疫情期間實施的房客保護措施失效導致房客遭驅逐現象增加。



美聯社15日援引美國住房和城市發展部的報告報導，今年1月統計的美國無家可歸者人數達65.3萬人，同比增加70650人，增幅12%。無家可歸的個人同比增加近11%；流落街頭的有孩家庭數量增加15.5%，逆轉這一數字自2012年以來的下降趨勢。



無家可歸者較去年增多的主要原因在於首次流落街頭的人群急劇增加。在2021年10月1日至2022年9月30日的2022財政年度，首次無家可歸者較上一財年增加25%。



系統性種族歧視問題同樣不容忽視。這份報告顯示，非洲裔在美國總人口中占比約13%，在無家可歸者中占比達37%；拉丁裔在美國總人口中占比約19%，占無家可歸者的33%。與去年相比，增加的無家可歸者中超過一半是拉丁裔，這些拉丁裔無家可歸者增加了39106人，同比增幅28%。



此外，無家可歸的退伍軍人同比增加7.4%。美國政府2022年公布的數據顯示，當年1月全美無家可歸的退伍軍人超過3萬人。



根據這份報告和媒體解讀，多種原因造成美國無家可歸者增加，例如房租持續攀升。美住房和城市發展部的信息顯示，最近幾年本國房租顯著上漲。2022年，房屋租賃環境可謂“極具挑戰性”，房租漲速甚至超過先前年份的兩倍。



美國房地產經紀公司雷德芬的數據顯示，今年11月，全美公寓租金中值雖然開始有所下降，但仍比2019年同期利好房地產市場前上漲22%。現階段，全美公寓租金中值與2022年8月這一數字達到最高紀錄的2054美元相差無幾。



其次，據美住房和城市發展部消息，隨著美國新冠疫情期間允許延遲支付房租等房客保護措施於2022年失效，許多地區驅逐房客現象增加，有孩家庭和有色族裔尤其承受衝擊。許多遭驅逐的房客最終流落街頭。