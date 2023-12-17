中評社北京12月17日電／網評：高質量發展為何是新時代的硬道理

來源：中國網 作者：肖新建



“必須把堅持高質量發展作為新時代的硬道理”，是今年中央經濟工作會議圍繞新時代做好經濟工作，提出的首要要求。



三十多年前，基於當時中國社會的主要矛盾，鄧小平同志提出“發展才是硬道理”。人民日益增長的物質文化需要同落後的社會生產之間的矛盾是當時的主要矛盾，衹有不斷推動社會生產的發展，才能滿足人民物質文化需要。因此，發展才是硬道理。



中國特色社會主義進入新時代，中國社會主要矛盾轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。“落後的社會生產”已經不能概括今天中國的社會生產狀況。這就必然要求中國的發展要有質量、有效益、可持續，是以較充分就業和提高勞動生產率、投資回報率、資源配置效率為支撐的發展。因勢而變，新時代推動高質量發展，是保持經濟持續健康發展的現實使然，是緊扣時代脈搏、適應中國社會主要矛盾變化的歷史使然，是遵循經濟發展規律，推動從量變到質變的邏輯使然。把堅持高質量發展作為新時代的硬道理，是歷史邏輯和現實邏輯的統一。



進入新時代，中國經濟已邁上更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展之路。面向未來，高質量發展仍然是建設社會主義現代化國家、實現第二個百年奮鬥目標，必須緊緊把握、長期堅持的根本要求，是新時代的“硬道理”。



因此，深刻認識高質量發展的豐富內涵、核心要義和實踐要求，精準把握推動高質量發展的關鍵，切實增強推動高質量發展的政治自覺、思想自覺和行動自覺十分重要。