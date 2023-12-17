中評社北京12月17日電／網評：香港政治制度矯正的“最後一公里”



來源：中國網 作者：郝詩楠



香港特別行政區第七屆區議會一般選舉已結束。香港特區470名新一屆區議員全部產生，並於2024年1月1日正式履職，竭誠為各區市民服務。此次新選制實施後的首次區議會選舉，可謂競爭與秩序並存，“愛國者治港”原則凸顯。同時，這次選舉也再度向世人展現香港社會的和諧與活力。



區議會新選制以落實“愛國者治港”為核心，進一步夯實香港政治制度根基。在這次選舉中，原“泛民”陣營也派出多名人士參選，但他們最終均未通過候選人資格審查。這一結果充分表明，“愛國者治港”原則已深入人心，成為香港各級選舉的首要政治規範。今後，無論是哪個政治派別，只要參政都必須以“愛國愛港”為前提，“解構”不再是香港政治的主色調。



區議會的新選制通過直選、間選與委任三結合的制度設計，保證了均衡參與。這種制度設計既體現一般的民主原則，又兼顧香港各地區的現實狀況和各方利益，保證區議員能在未來履職過程中更“接地氣”。



可以說，區議會選制改革是香港“由治及興”階段重要的政治制度改進之一。此次新一屆區選的成功，不僅證明了區議會新選制的可行性與合法性，也意味著香港走好了政治制度矯正的“最後一公里”。



首先，此次選舉充分體現香港社會的“五光十色”。據媒體報導，此次選舉從一開始就吸引眾多政團和獨立候選人參與。他們積極宣傳、拉票，向選民闡釋自己的政見和理念。此次區選前，香港大街小巷就到處是選舉廣告、標語。在競選過程中，各區候選人走街串巷，各盡所能，通過各種方式展示自己的能力和優勢。他們不僅關注選民的需求和利益，還踴躍提出各類解決方案。因此，不論從參選者來源還是其政見來看，此次區選體現了國務院港澳辦主任夏寶龍先前所言之“五光十色”。從數量上看，在12月10日結束的選舉中，個人或界別選民需要從399名候選人中選出176名地區委員會界別議員及88名區議會地方選區議員，有人上也有人下。總體來看，此次選舉的公正性和透明度得到充分保證，也為香港特色的民主政治發展注入新活力。