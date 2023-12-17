﻿努力裝備自己　抓緊灣區發展機遇

“2023‘未來之星’香港青少年內地行分享交流暨強化國家民族意識培育研討會”昨日舉行，一眾嘉賓合影。（大公報） 中評社香港12月17日電／據大公報報導，“2023‘未來之星’香港青少年內地行分享交流暨強化國家民族意識培育研討會”昨日在香港舉行。香港特區政務司司長陳國基，全國政協常委、南方發展研究基金會理事會會長姚志勝，全國人大代表、香港教育工作者聯會主席黃錦良，全國政協委員、香港大公文匯傳媒集團董事長、總編輯兼香港文匯報社長、大公報社長李大宏擔任主禮嘉賓並致辭，近百位教育界、文化界、傳媒界代表及學校校長、老師和香港青少年共同參加。



陳國基在活動中表示，為培育廣大青年成為愛國愛港，並具有抱負、正向思維和世界視野的新一代，去年公布《青年發展藍圖》並推出超過160項具體行動和措施，而隨著疫情過去，特區政府全力重新啟動多個內地交流項目，讓不同年齡青年親身瞭解國家歷史文化和最新發展，從而強化國家民族意識。



陳國基指出，現時教育局每年為中小學生提供10萬個交流名額，並已將內地考察定為高中課程的指定部分，至於民政及青年事務局今個年度亦提供超過4400個內地實習崗位，以及超過3.4萬個內地交流名額，讓廣大香港青年加深瞭解國家社會、經濟、文化等各方面的發展，期待青年人繼續努力裝備自己，更好把握大灣區的發展機遇及融入國家發展大局，將來為國家、香港高質量發展出謀獻策。



“在融入國家發展進程中，找准自己的定位和目標”



李大宏致辭時表示，為加強對香港青少年國家民族意識的培育，大公文匯傳媒集團及《香港文匯報》、《大公報》踐行愛國愛港傳媒機構的宗旨和職責，多年來在推動香港青少年內地交流、認識國情方面積極作為。



他表示，香港第七屆區議會選舉在上周日成功舉行，完成了“愛國者治港”的最後一塊拼圖。愛國者治港，就是香港“一國兩制”實踐進入新時期的重要標誌和本質特徵；對於年輕一代而言，要成為合格的治港者，首先要做一個愛國者，而愛國者當然要有強烈的國家民族意識。香港新時期的另一個重要標誌，就是以更加主動的作為、更加有效的舉措，發揮香港“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，融入國家發展大局；對於年輕一代而言，要在融入國家發展的進程中，找准自己的定位和目標，成為素質高強的人才，首先就要瞭解我們民族的歷史、清楚我們國家的國情、通曉我們國家的戰略。