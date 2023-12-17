用中廣11樓當競辦　趙少康：租51天廿萬元

趙少康澄清自己是租下中廣11樓當競選辦公室。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北12月17日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024副手候選人趙少康遭爆料，將中廣11樓當競選辦公室。對此，趙少康今天受訪澄清說，該地址他清楚寫在競選名片上，這沒什麼好爆料的，他租了80坪、51天共20萬元的租金，他不會佔中廣便宜。



趙少康強調，因為自己臨危授命（指接下副手候選人一職），臨時找地方承租不易，況且只租51天“誰要租你？”，剛好中廣11樓空下80坪，他就承租下來，51天租金約20萬元，有訂立合約，而中廣其他樓層都是租給其他企業。



趙少康今天早上出席黨籍新北市“立委”候選人葉元之造勢大會，受訪做上述表示。



至於民眾黨2024候選人柯文哲昨在在直播上點名趙少康，指趙自稱若當選一年內“內閣制”未推行成功就辭，但“修憲”絕對不是一年可以完成，因此他想請問，趙少康的態度是認為自己絕對選不上所以沒有辭職問題？還是覺得當副手的薪水遠遠少於中廣董事長，所以即使選上還是要落跑嗎？



趙少康表示，“柯文哲真的很奇怪”，當時提“內閣制”的就是柯文哲，說與國民黨不應該只談職務的分配，否則就是分贓，應該要談理念以及將來如何推動“內閣”，他這樣說是表示有推動“內閣制”的決心。



趙少康強調，他當然知道很困難（指“修憲”），所以才說推動，而不是推動完成，而民眾黨至少也可能有5到8席不分區“立委”，應該要支持才對，怎麼講出這種話冷嘲熱諷，不太好，他認為人還是應該厚道一點。