3D投影花样雪雕 玩转缤纷吉林

長春冰雪新天地將高15米的大型“雪容融”雕塑落戶景區。 中評社香港12月17日電／据大公报报道，看长白山天池、赏吉林市雾凇……提到吉林冰雪游，这些经典“老品牌”早已闻名全国。新雪季到来后，为更好地满足遊客赏雪、品雪、玩雪需求，吉林各地还充分结合地域特色，设置不少冰雪新玩法。



雪宫饭店、水晶城堡、霍比特小屋……前不久，伴随著第27届长春冰雪节正式开幕，长春冰雪新天地也正式开园。今年长春冰雪新天地还引入了“雪容融”设计团队，植入“数字科技＋国潮IP＋时尚元素”，打造“雪容融”巨型雕塑；引入“胖虎＋肥龙”国潮知名IP；开发3D雪雕增強投影秀，通过3D沉浸式视觉体验，将“冰雪丝路”主题的大型雪雕群组与光影秀相融合，让传统雪雕“动”起来。



此外，今年新雪季，吉林各地创新推出一批特色冰雪产品，包括吉林市的梦幻冰雪大世界等3座冰雪乐园，以及松花江冬季观光游船；松原市重点打造的哈达山威尼斯冰雪大世界、查乾湖捺钵冰雪欢乐园等10座冰雪乐园；白山市长白山华美胜地和长白山万达国际度假区推出的全新冬季冰雪旅遊产品；梅河口市创新打造的“城市雪街”“温泉河谷”等特色项目，升级后的五奎山雪世界、知北村雪村、海龙湖冰雪乐园等网红景区景点。