里長赴陸旅遊遭法辦　趙少康：看不出哪違法

趙少康對里長赴陸旅遊遭約談一事表達不認同態度。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北12月17日電（記者 張嘉文）台北市里長赴大陸旅遊，台北地檢署昨依《反滲透法》搜索並約談41名里長。對此，中國國民黨副手候選人趙少康今日受訪時表達不認同態度，他說，翻遍法條，看不出里長哪裡違法，就算里長受招待、吃幾頓飯，也不會那麼聽話，要他們投票給誰就投給誰。



檢方指稱，台北市文山區興家里長劉宗勳等41位里長，日前接受大陸邀約，自今年6月到12月期間，分成7團赴上海、青島、哈爾濱接受落地招待，只要付台幣1萬多元就可享受七天六夜旅遊行程，懷疑眾里長疑似受對方指示，回台宣傳特定候選人，昨啟動約談偵辦。



趙少康今天早上出席國民黨新北市“立委”候選人葉元之的造勢大會受訪表示，里長到大陸去也有付錢，可能落地後有些招待，他昨天翻了《反滲透法》、《公職人員選舉罷免法》、《“總統”“副總統”選舉罷免法》，看不出他們哪裡違法，就算當地有官員想接觸他們，然後要他們回台灣支持誰，難道里長這麼聽話？



趙少康說，里長們怎麼可能吃一頓飯回來說要支持誰就支持誰，要相信里長，里長是最基層的幹部，都是一票票選出來的，要相信里長，支持我們的民主制度，堅信我們的民主制度，里長自然會有自己的決定，他實在不認為、也不相信里長吃幾頓飯，落地招待一下，就會改變投票意願。