吳欣盈、鍾東錦苗栗同台拜廟　互動尷尬

吳欣盈與鍾東錦今日上午到苗栗縣通霄鎮玉清聖殿出席活動，首度同台。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月17日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨2024副手候選人吳欣盈今日上午到苗栗縣通霄鎮出席“清微山玉清聖殿元始天尊祝嘏大典暨新建奠基典禮”，與同樣來參加典禮的無黨籍苗栗縣長鍾東錦同台，但兩人互動卻有些尷尬，廟方奠基儀式時兩人眼神毫無交集，參拜與致詞時也是一前一後，僅兩次短暫握手致意。



柯文哲與苗栗縣長鍾東錦原有好交情，鍾2022未獲中國國民黨提名參選，憤而脫黨參選被開除黨籍，遭藍綠夾擊。柯當時獨排眾議力挺鍾，還多次南下苗栗輔選，讓鍾感念在心，鍾當選後與柯保持良好互動，柯只要到苗栗跑行程，鍾幾乎都會到場陪同。惟在藍白分裂後，鍾回歸藍軍，對柯的態度明顯轉變。



苗栗縣通霄鎮清微山玉清聖殿今日上午舉辦“元始天尊祝嘏大典暨新建奠基典禮”，出席者包括民眾黨主席柯文哲、吳欣盈、鐘東錦、國民黨“立委”陳超明、前“立法委員”暨中華道教聯合總會榮譽總會長林滄敏、苗栗縣議會議長李文斌、前台東縣縣長吳俊立、前“立法委員”暨中華道教聯合總會名譽總會長張碩文、林滄敏等人皆到場祝賀。柯文哲在上午9點30分到場參拜與植樹，短暫停留約30分鐘後隨即離開，全程不發一語。



鍾東錦在上午約11點10分抵達會場，吳欣盈不到一分鐘後也跟著到場，鍾簽到後隨即進入廟內參拜，等吳簽到後準備參拜時，鍾已轉頭從另一邊離開。兩人直到廟方奠基儀式時才站在一起同框，但眼神毫無交集。



吳欣盈與鍾東錦致詞前兩人原本要一起坐在主桌，但鍾讓主位給吳座，隨即上台致詞，鍾致詞下台時，換吳要上台致詞，兩人短暫握手致意，等吳致詞完要離開時，到主桌逐一和賓客握手道別，兩人再度握手致意，這次兩人眼神終於有了交集，但互動顯得有些尷尬。



有別於台灣民眾黨主席柯文哲今日南北奔波行程滿檔，吳欣盈今日僅有苗栗一場公開活動，她在清微山玉清聖殿停留約30分鐘後離開。