北市41里長赴陸旅遊遭約談　藍控司法介選

台北市里長赴大陸旅遊頻被約談，中國國民黨“立法院”黨團上午召開記者會控司法介選，表示力挺被司法偵辦的里長，將予法律服務協助。(照:中國國民黨“立法院”黨團提供) 中評社台北12月17日電／選舉前夕，數十位赴大陸旅遊的台北市里長遭檢調、搜索約談，甚至一下飛機就被帶走，引爆爭議。中國國民黨“立法院”黨團17日上午召開“強力反對司法介選，力挺基層”記者會，指控執政黨假大陸介選之名，行司法介選之實，不少被約談里長都是集中於國民黨籍或是在“藍大於綠”的選區，簡直是把這次大選當成反送中在打。



“立委”候選人游淑慧強調，藍營議員或“立委”候選人都會提供法律服務，做被司法恫嚇的里長的最強後盾。



今天出席記者會的有藍委賴士葆、王鴻薇、台北市議員張斯綱、游淑慧、徐巧芯，五位都是台北市“立委”候選人。另有不分區“立委”李德維。



台北地檢署15日搜索、約談41名里長。檢察官復訊後，15日深夜諭令3名里長以新台幣5萬元到8萬元不等金額交保。北檢並指出，文山區忠順里曾姓里長8萬元交保，信義區黎安里劉姓里長、松山區敦化里蘇姓里長均5萬元交保，其餘涉案人士則請回，持續深入追查案情，不排除傳喚相關人士釐清。



檢調稱，這些里長及親友分布於台北市文山區、信義區、松山區、中正區、萬華區，自今年6月起，接受上海台辦等單位邀約，約分成7團陸續前往上海、青島、哈爾濱等地旅遊，行程約7天6夜或6天5夜，團費僅1萬餘元，最後一團昨天下午才返回台灣。



《中時新聞網》報導，“立委”賴士葆說，賴蕭配被侯康配緊追到剩下2、3%差距，綠營想不出作法，開始出奧步，綠營2020年靠反送中勝選，這次沒有反送中，就靠司法介入選舉，製造寒蟬效應，檢調也將自己東廠化，綠營議員檢舉江南5日遊.5萬低價團有涉犯反滲透法，但上網比價，低於1.5萬團費的比比皆是，不少里長都向他反應，甚至還有里長聯誼會長手機被沒收1個月，所有聯絡方式在選前都被斬斷。