鍾東錦與柯文哲未見面　媒體搶拍吳欣盈

鍾東錦上台致詞虧吳欣盈說“人還是要長得漂亮才行”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月17日電（記者 盧誠輝）無黨籍苗栗縣長鍾東錦今日上午到苗栗縣通霄鎮出席“清微山玉清聖殿元始天尊祝嘏大典暨新建奠基典禮”，未與稍早出席相同活動的台灣民眾黨主席柯文哲碰到面，面對媒體詢問，鍾否認刻意迴避柯文哲，還說兩人若能再見面是好事，但與民眾黨2024副手候選人吳欣盈一起參與廟方奠基典禮後，鍾上台致詞時，面對媒體搶拍吳欣盈，顯得有些吃味的半開玩笑說“人還是要長得漂亮才行”。



苗栗縣通霄鎮清微山玉清聖殿今日上午舉辦“元始天尊祝嘏大典暨新建奠基典禮”包括民眾黨主席柯文哲、吳欣盈、鐘東錦、國民黨“立委”陳超明、前“立法委員”暨中華道教聯合總會榮譽總會長林滄敏、苗栗縣議會議長李文斌、前台東縣縣長吳俊立、前“立法委員”暨中華道教聯合總會名譽總會長張碩文、林滄敏等人皆到場祝賀。



柯文哲在上午9點30分到場參拜與植樹，短暫停留約30分鐘後隨即離開，全程不發一語。鍾東錦則在上午約11點10分抵達會場，面對媒體詢問是否刻意迴避柯文哲？鍾東錦說行程都是依照廟方時間的安排，還說若能再跟柯文哲見面是很好的事，若有機會碰面也會跟柯文哲說聲加油，因為畢竟兩人還是朋友。



吳欣盈在鍾東錦到場後不到一分鐘也抵達會場，兩人互動卻有些尷尬，廟方奠基儀式時兩人眼神毫無交集，參拜與致詞時也是一前一後，僅兩次短暫握手致意。兩人原本要一起坐在主桌，但鍾讓主位給吳座，隨即上台致詞。



鍾東錦致詞時，媒體焦點仍在坐在主桌主位的吳欣盈，圍在吳身邊搶拍，幾乎沒有任何鏡頭對準正在致詞的鍾東錦，鍾顯得有些吃味的半開玩笑說“人還是要長得漂亮才行”。鍾東錦致詞後坐在主桌等吳致詞完離去後，才跟著離開。