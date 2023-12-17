吳欣盈三語夾雜少一味　苗栗客家鄉親不買單

吳欣盈今日出席苗栗縣通霄鎮出席玉清聖殿奠基典禮，致詞時仍習慣三種語言夾雜。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗12月17日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨2024副手吳欣盈今日上午到苗栗縣通霄鎮出席“清微山玉清聖殿元始天尊祝嘏大典暨新建奠基典禮”，巧遇也來參加典禮的無黨籍苗栗縣長鍾東錦，兩人互動顯得有些尷尬，吳欣盈致詞時，台下苗栗客家鄉親顯得無精打采，對吳欣盈的到來也沒甚麼熱情。



苗栗縣通霄鎮清微山玉清聖殿今日上午舉辦“元始天尊祝嘏大典暨新建奠基典禮”包括民眾黨主席柯文哲、吳欣盈、鐘東錦、國民黨“立委”陳超明、前“立法委員”暨中華道教聯合總會榮譽總會長林滄敏、苗栗縣議會議長李文斌、前台東縣縣長吳俊立、前“立法委員”暨中華道教聯合總會名譽總會長張碩文、林滄敏等人皆到場祝賀。



柯文哲在上午9點30分到場參拜與植樹，短暫停留約30分鐘後隨即離開，全程不發一語。鍾東錦則在上午約11點10分抵達會場，不到一分鐘後吳欣盈也跟著到場。吳欣盈上台致詞時還是習慣普通話、閩南語、英語三種語言夾雜，且一說就是長達近10分鍾，聽得台下苗栗客家鄉親無精打采，對吳欣盈的到來也沒甚麼熱情。



有別於鍾東錦致詞不到3分鐘就結束獲得熱烈鼓掌，吳欣盈致詞時再三強調自己是個有經驗的副手人選，表示她在產業界已有20年的經驗，包括金融與慈善事業等都有她的貢獻，吳指出她是個能幫“國家”賺錢的候選人，柯文哲則有財政紀律能幫“國家”守住錢，所以有賺有守，兩人剛好互補。



有別於台灣民眾黨主席柯文哲今日南北奔波行程滿檔，吳欣盈今日僅有苗栗一場公開活動，她在清微山玉清聖殿停留約30分鐘後離開。