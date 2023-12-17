北市里長赴陸遭法辦　賴士葆曝基層忿怒心聲

賴士葆為基層反應心聲。(照:賴士葆臉書) 中評社台北12月17日電／檢調擴大偵辦台北市裡長赴大陸旅遊，台北地檢署15日搜索、約談41名裡長，檢察官復訊後，深夜諭令3名裡長以新台幣5萬元到8萬元不等金額交保。國民黨“立委”賴士葆表示，一位被約談的裡長告訴他，經過這次的震撼教育，該裡長終其一生反對民進黨。



這些被調查的裡長及親友分布於台北市文山區、信義區、鬆山區、中正區、萬華區。檢調稱，自今年6月起，接受上海台辦等單位邀約，約分成7團陸續前往上海、青島、哈爾濱等地旅遊，行程約7天6夜或6天5夜，團費僅1萬餘元，最後一團15日下午才返回台灣。



賴士葆選區位於台北市“立委”第八選區（文山區、南中正區），他的選區就有裡長被約談，最後交保。



賴士葆在臉書發文表示，基層裡長到大陸旅遊，不是昨日今日，蔡政府挑在選前不到一個月時，全面約談裡長，有沒有政治操作？當然有。還要把裡長聯誼會會長的手機沒收一個月，等到選後才歸回，這樣粗魯、低級的手法，就是完全不避諱的沒收裡長對外人脈網絡的通訊自由，因為藍綠“總統”候選人在誤差範圍內的激烈競爭，釜底抽薪的就是約談這些裡長，帶來寒蟬效應，讓他們不要賣力輔選，司馬昭之心路人皆知。當蔡政府的手指頭指著大陸政治操作的同時，蔡政府對這些裡長欲加之罪的扣帽子，進行政治操作要擴大解釋強解他們涉嫌違反“反滲透法”，這幾近反民主的獨裁暴政，應該受到譴責。



賴士葆指出，“交通部”用納稅人的錢，肆意慷慨的補貼海外團客來台觀光，除了整團的補助，甚至自由行的旅客都可以抽台幣5000元的消費金，還有快閃抽獎等等，觀光業者不滿政府為何補助外國人，不補助“本國人”，這樣有沒有政治操作的動機？



賴士葆強調，選舉到了，奧步百出，但是民進黨永遠把共產黨當作選舉的提款機，一切都是阿共仔的陰謀，硬是要聯結 大陸介入選舉，上次蔡英文用“反送中”當作催票的大補丸，這次用反滲透法無限上綱的解釋，請君入甕，對象是這些基層的民選裡長，殊不知這樣只是讓綠色恐怖在基層更大的發酵。一位被約談的無黨籍裡長告訴他，經過這次的震撼教育，該裡長終其一生反對民進黨。



此外，賴士葆也說，大陸商務部宣布台灣對大陸的貿易限制構成“貿易壁壘”，“行政院”認為調查結果不符合事實，呼籲中方立即停止政治操作，這個消息對台灣相關產業影響至钜。蔡政府稱若萊豬不進口，會影響台灣加入CPTPP。當“我方”吞了萊豬，如今被大陸商務部認定“我方”有貿易壁壘，“我方”進入的希望更渺茫了。ECFA會不會停止，目前各方都在猜測大選的結果會是關鍵因素，這些有沒有政治考量？當然有，ECFA的架構之下，台灣享受較多的貿易紅利，也是基於政治考量，怎麼來怎麼去，如果要收回ECFA，當然也是政治的操作。