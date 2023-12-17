趙少康：綠把貿易壁壘國際化　當然無法談

趙少康痛批民進黨政府。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北12月17日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024副手候選人趙少康今天在造勢活動上表示，大陸認定台灣實施貿易壁壘時，“經濟部”要求在世界貿易組織（WTO）架構下談，但民進黨政府老是想藉機把問題國際化，他（大陸）也懂你想什麼，所以根本無法談，既然民進黨不能談，那就讓國民黨來談。



趙少康強調，確實台灣對大陸本來就是不公平貿易，是台灣限制大陸貨物過來，民進黨上台之後，大陸原本衹有2455項產品無法進口台灣，至今有2509產品無法進口，但台灣每年出口到大陸就有1600億美金，現在既然大陸說不公平，那就要談，民進黨不能今天生意賺錢，還要口頭講人不合理，贏局還要贏話，這樣怎麼談？



趙少康也重提國民黨2024候選人侯友宜於1994年曾前往大陸處理千島湖事件，可說是兩岸談判的第一人，當時兩岸官方沒有往來，侯身為警察，與大陸公安具有共同的語言，比較好溝通，如同台灣目前與泰國等國家溝通，都是透過武官、軍方或是情報單位，讓能和大陸溝通的侯友宜和國民黨上台，這樣的僵局才有解。



國民黨新北市“立委”候選人葉元之今天早上在板橋體育場旁封街舉辦造勢大會，除了趙少康外，不分“立委”排首位的韓國瑜、桃園市長張善政，以及國民黨新北市黨部主委黃志雄、前台北縣長周錫瑋等都到場站台，現場近千位支持者在氣溫僅有13度的寒風細雨中高喊凍蒜，氣氛仍十分熱絡。



趙少康發言時也提及3年前新冠肺炎疫情大爆發時，民進黨政府厚此薄彼，新北市怎麼求疫苗就是不給，卻對綠營執政的高雄市“要五毛、給一萬塊”，“光是這點，不只是國民黨，連支持民進黨的新北市民都不應該投給民進黨，要投侯友宜”。



趙少康強調，民進黨政府憑這點就應該下台，“中央”執政不管藍綠各縣市都是管轄範圍，都是你的人民，怎麼可以厚彼薄此，真是可惡。