中評現場：韓國瑜炒熱氣氛強　助講變主持人

韓國瑜替葉元之助講輔選。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北12月17日電（記者 張嘉文）中國國民黨不分區“立委”排名首位的前高雄市長韓國瑜，是各地熱邀的輔選大咖，除了能針對各“立委”選將做出生動有趣的推薦外，更常常能一針見血批評民進黨施政不力。



17日上午韓國瑜出席黨籍新北市“立委”候選人葉元之的造勢大會，因助講時其他大咖如副手候選人趙少康、桃園市長張善政等陸續抵達，拿著麥克風的他瞬間也變成主持人，幫忙介紹眾大咖入場，利用各種逗趣語言，將現場氣氛炒熱。



其中，韓國瑜對著剛上台的趙少康說，“少康兄之前主持少康戰情室時白白胖胖，現在當“副總統”候選人，就看起來比較疲憊一點，加油啊！我們幫趙少康加油好不好？”隨後帶領眾人高喊趙少康凍蒜，讓趙也因此臉上充滿笑意。



韓國瑜隨後說，這場子太熱，連他自己都熱了起來，原本因為下雨戴著帽子的他，直接高呼“場子這麼熱，我也不戴帽子了啦！”直接脫下帽子，引來眾人歡呼。



韓國瑜隨後反諷民進黨執政這8年，如果真做的很好，那國民黨有雅量“就讓你們好好繼續執政”，但事實並非如此，現在不得不擔心，民進黨貪污腐敗太嚴重，當年善良風氣已經被扭曲，加上兩岸不和平，現在各行各業都非常擔心，所以真的該換人做做看。



韓國瑜也呼籲，團結一切力量集中選票，要有最好的“總統”、最好的“立法委員”誕生，一支彩色的鳥要飛到空中，再會飛、再會翱翔，也要有兩隻翅膀，一個就是“總統”，一個是“立委”，一定要慎選，讓貪污腐敗的民進黨下台。