中評觀察：藍加白大於綠 這是主流民意

台灣民眾黨上周六深入民進黨地盤台南市造勢，吸引上萬民眾參加，民眾黨旗與青天白日旗全場飄揚，傳遞了什麼訊息？(照:台灣民眾黨提供) 中評社台北12月18日電（評論員 林淑玲）台灣2024大選進入貼身肉博戰，政見會20日起登場。每天都有各式民調出爐，支持度上下跳動，民進黨賴清德仍居領先；但重點在於中國國民黨侯友宜與台灣民眾黨柯文哲支持度加起來均遠超過賴清德，顯示希望政黨輪替、下架民進黨在台灣是主流民意。



長期研究台灣選舉的日本學者小笠原欣幸近日以匯流、美麗島、鏡新聞、ETtoday、TVBS等5間機構民調數據整理出各候選人平均支持率，12月上半月分別是賴清德35.9%、侯友宜30.0%、柯文哲22.2%。11月下半月賴清德34.5%、侯友宜30.0%、柯文哲22.2%。



2020大選民進黨蔡英文拿817萬票，得票率57.13%；國民黨韓國瑜獲552萬票，得票率38.61%；親民黨宋楚瑜得60萬票，得票率4.26%。



小笠原欣幸取樣的5家民調機構，部份明顯偏綠，即便是如此，加總起來，賴清德的平均支持度仍衹有3成5左右，而藍白加起來則約5成2，約比賴多了1成5。賴的支持度比蔡英文2020大選逾57%得票率落後甚多，這數字也顯示不止6成的人希望政黨輪替，而或更多。

