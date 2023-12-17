侯友宜、盧秀燕穿短褲高呼：不怕生死拚到贏

侯友宜和盧秀燕一起穿短褲參加造勢活動。（侯辦提供） 中評社台中12月17日電／中國國民黨2024候選人侯友宜今一早到台中向上市場掃街，隨後參加台中市競選總部成立大會，他與台中競總主委、台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫與眾“立委”選將，在寒冷天氣相約穿起短褲，象徵“勇腳”為台灣人民挺身而出。侯友宜說，“‘中華民國′是我們家、台灣是我們的厝”，大家穿起短褲蹽落去、拚下去，勇健團結向前走。



侯友宜說，盧秀燕打電話給他，問他這場台中造勢能不能穿短褲？他回問這樣可以嗎？盧說一定可以，所以他今天就穿起短褲，代表蹽落去、不怕生死拚到贏。今天天氣冷一早稍微有鼻水，不過愛“Three(水)”不怕流鼻水，他抽到3號就是水啦！



盧秀燕則說“尊重年輕人建議！”，這次大選她非常努力，過去選舉她從未穿過短褲，這是為了大選，她聽從年輕人聲音，穿起短褲也蹽落去，因為這次選舉關係到台灣未來、兩岸和平與外交，民進黨執政邦交國少了9國，未來一定要政黨輪替，讓侯友宜保護“國家”、帶來和平。



朱立倫也說，他把牛仔褲剪斷變短褲，為了就是關鍵27天的最後一哩路，因為民進黨讓大家不安，最近大家關心ECFA議題，蔡英文、賴清德曾說是糖衣毒藥，結果民進黨吞了8年，民進黨更讓國際觀光客從1200萬降到600萬，桃園國際機場退步到82名，請問民進黨這叫做進步？這叫繁榮？所以請大家支持侯康配、支持國民黨。



“顧台灣、顧經濟”侯友宜也說，他在菜市場掃街，有攤商跟他說，現在大環境不好，但是民進黨執政更讓經濟不好。所以他會和盧秀燕一起努力，尤其現在“中央”施政大小眼，選舉到了才說台中綠線到彰化，但是台中的巨蛋、綠美圖書家、會展中心有嗎？未來他當選，盧秀燕遇到的困難就是侯友宜的困難，他一定會挺到底。



侯友宜強調“現在是台灣命運十字路口”，台灣未來要過怎樣的日子？台海要如何安定、安全？人民要如何安心？他不只是要顧這一個世代的人，還要照顧下一個世代，大選這票不是為了你跟我，是為了下一代子孫。