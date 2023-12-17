多家集裝箱航運公司暫停在紅海航行

中評社北京12月17日電／近期，紅海、曼德海峽及附近海域貨船遇襲事件頻發。多家集裝箱航運公司宣布暫停所有集裝箱船在紅海及附近海域航行。



央視新聞報導，12月16日，全球第三大集裝箱航運公司達飛海運集團發布聲明稱，由於對紅海及附近海域安全局勢的擔憂加劇，該集團宣布暫停其所有經紅海的集裝箱運輸，直至另行通知。此外，據路透社15日報導，全球最大的集裝箱航運公司馬士基也暫停了所有通過連接紅海和亞丁灣的曼德海峽的船只航行，直至另行通知。德國船運商赫伯羅特公司15日也宣布，暫停其集裝箱船在紅海的航行，直到12月18日。



新一輪巴以衝突10月7日爆發以來，也門胡塞武裝多次宣稱對以色列境內目標發動打擊，胡塞武裝使用導彈和無人機多次襲擊紅海水域目標。11月中旬起，胡塞武裝擴大對以色列目標的打擊範圍，開始在紅海對“與以色列有關的船只”實施打擊，並不斷升級相關威脅。近期，多艘貨輪在紅海、曼德海峽及附近海域遇襲。



蘇伊士運河—紅海這一國際航運要道，扼守亞、非、歐三洲交通要道，連通紅海與地中海，是世界上最繁忙的水道之一。而曼德海峽位於紅海南端，連接紅海和亞丁灣，是船只往返於印度洋和大西洋之間的必經之地，戰略地位非常重要。分析人士擔心，如果紅海及附近海域的緊張局勢加劇，航運業進一步受干擾，國際供應鏈或將受到衝擊。

