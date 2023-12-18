衛健委答中評：多途徑統籌保障兒童就醫需求

國家衛生健康委婦幼健康司副司長沈海屏（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月18日電（記者 李子寧）國家衛健委12月17日下午舉行新聞發布會，介紹冬季呼吸道疾病防治有關情況。國家衛生健康委婦幼健康司副司長沈海屏在回答中評社記者提問時表示，婦幼保健機構在保障兒童健康方面發揮了重要的作用，並通過三個途徑統籌指導和推進各級婦幼保健機構擴能增效，全力保障兒童就醫的需求。



沈海屏表示，婦幼保健機構在保障兒童健康方面發揮了重要的作用。目前，全國三級婦幼保健院當中98%設置了兒科，二級婦幼保健院當中91%設置了兒科，各級婦幼保健院兒科實有床位數6.78萬張。近期，隨著兒童呼吸道疾病進入高發期，國家衛生健康委印發了文件，統籌指導和推進各級婦幼保健機構擴能增效，全力保障兒童就醫的需求。



一是擴充了兒科服務資源。指導婦幼保健機構加強人員調配，兒科醫生全員上崗接診，從兒童保健科、內科這些相關科室抽調具備資質的人員，充實兒科的門診力量。強調兒科門診應開盡開，在就診高峰期通過延長門診時間、增加門診號源、加開診室和診療區域、開設夜間門診和周末門診，最大限度滿足兒童的就醫需求。



二是優化空間布局和就診流程。指導各級婦幼保健機構優化門急診布局，實現兒童呼吸道疾病的診治與兒童保健服務分區，與其他兒童疾病診療區域分開。將兒童的門急診、采血等等區域相對集中，提供便捷的服務，減少患兒和家長在院內的交叉流動，減少交叉感染。推廣診前檢查檢驗服務，優化診療的流程，縮短等候時間。暢通急危重症的救治綠色通道，逐步實現患兒就診分級分層分流。



三是推進“互聯網＋”服務。指導各級婦幼保健機構推進互聯網醫院建設，通過網上門診復診、在線開具處方、線下物流配送藥品到家這樣的方式，減輕線下就診壓力。推進兒童智慧醫療服務，採取分時段預約、在線查詢檢驗結果等方式，引導錯峰就診，提高診療效率，提升就醫體驗。



沈海屏說，通過對北京等9個大城市服務情況監測顯示，婦幼保健機構兒科呼吸道疾病每日平均門急診量從9月的3.1萬人次增長到了12月中旬的4.7萬人次，增長52%，婦幼保健機構發揮了重要的作用。

