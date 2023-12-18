衛健委：三方面幫助家長增強防病意識及能力

國家衛生健康委婦幼健康司副司長沈海屏（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月18日電（記者 李子寧）國家衛健委12月17日下午舉行新聞發布會，介紹冬季呼吸道疾病防治有關情況。國家衛生健康委婦幼健康司副司長沈海屏表示，現階段，主要是從三個方面幫助家長來提高健康意識，增強防病的能力。



一是結合兒童保健服務加強兒童健康指導。目前，我們國家已經建立了基本公共衛生服務制度，全國為城鄉0到6歲的兒童提供規定次數的免費的健康檢查和咨詢指導服務。我們特別強調，婦幼保健機構和基層醫療衛生機構在開展兒童健康檢查服務的時候，要針對兒童呼吸道疾病向家長提供健康宣教、預防咨詢、用藥提示和疫苗接種的指導等服務，努力讓孩子不得病、少得病。全國3歲以下兒童系統管理率、7歲以下兒童健康管理率都在90%以上。



第二，持續加大科普宣傳力度。採取多種形式開展兒童呼吸道疾病防治知識的宣傳和教育，讓家長瞭解疾病的流行情況，增強主動防範意識。今年10月份以來，全國三級婦幼保健院通過微信、短視頻等形式發布各類科普作品7000多篇，閱讀量達到1671萬，圍繞兒童家長普遍關注的個人防護、居家護理、科學用藥等熱點問題，廣泛傳播科學知識，主動發聲解疑釋惑。



第三，加強重點機構的業務指導。對托幼機構、中小學等兒童人數眾多的機構，開展針對性的技術指導。特別強調婦幼保健機構要對轄區內托幼機構的負責人和保健員加強培訓，指導托幼機構做好兒童的營養膳食、合理運動、全日健康觀察工作，提供專業性的防病指導，防範聚集性的疾病發生。



