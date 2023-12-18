專家：孕產婦及兒童是關注和保護的重點人群

河南省新密市婦幼保健院院長李彩紅（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月18日電（記者 李子寧）國家衛健委12月17日下午舉行新聞發布會，介紹冬季呼吸道疾病防治有關情況。河南省新密市婦幼保健院院長李彩紅在回答記者提問時表示，孕產婦和兒童是關注和保護的重點人群。就新密市婦幼保健院為例，盡量把預防工作做在前面，盡量讓大家不得病、少得病。



有記者提問，在呼吸道疾病高發時，針對婦幼人群的特殊需求，婦幼保健機構採取哪些措施來加強健康教育，提高群眾的健康意識？



李彩紅說，孕產婦和兒童是關注和保護的重點人群。就新密市婦幼保健院為例，盡量把預防工作做在前面，盡量讓大家不得病、少得病。



首先利用孕婦學校、父母課堂線上線下同步開展科普宣傳，引導孕產婦、兒童和家長建立常通風、勤洗手、戴口罩、不聚集的個人防護意識。9月下旬以來，共宣講28場次。建立了孕產婦和兒童家長微信群，線上提供問診咨詢、健康教育和保健指導。



二是加強了對托幼機構的業務指導。抽調兒童保健科26名骨幹醫師，分派到全市各幼兒園擔任健康副園長，已走進11所小學、121所托幼機構，宣傳疾病防治知識，指導落實衛生保健制度。還利用托幼機構衛生保健工作例會，對托幼機構負責人和保健員進行兒童疾病預防、消毒管理和全日健康觀察等知識培訓，提供專業性的防病指導。



三是及時向社會發布醫院24小時急救電話，每周公示門診急診醫生坐診信息，公布不同需求兒童的就診流程，方便群眾就醫。

