河南新密：整合力量資源應對兒科就診量增多

河南省新密市婦幼保健院院長李彩紅（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月18日電（記者 李子寧）國家衛健委12月17日下午舉行新聞發布會，介紹冬季呼吸道疾病防治有關情況。河南省新密市婦幼保健院院長李彩紅在回答記者提問時表示，新密市婦幼保健院是一家縣級婦幼保健院，也是三級醫療機構。為積極應對兒科就診量增多，醫院主要採取擴充兒科力量、提高救治能力、發揮中醫藥特色優勢等措施來應當前就診量增多的情況。



有記者提問，當前縣級婦幼保健機構兒科診療能力如何？採取了哪些措施應對兒童呼吸道疾病就診量增多的情況？



李彩紅表示，新密市婦幼保健院是一家縣級婦幼保健院，也是三級醫療機構。為積極應對兒科就診量增多，主要採取以下措施：



第一，擴充兒科力量。整合全院醫護資源，加大兒科人員的配置，讓32名有兒科工作經驗的醫護人員全部歸隊，抽調兒童保健科、新生兒科的醫生和護士擴充兒科力量。兒科日間門診，從6個診室增加到10個，夜間門診診位從1個增加到2個，兒童住院床位從90張增加到350張。並開設午間夜間延時門診，實行24小時不間斷服務。同時我們還在不斷優化服務流程，實行錯峰就診、預約住院，根據兒童特點，分年齡段、分區救治，出入院床旁結算。行政後勤人員成立黨員先鋒突擊隊，主動承擔兒科病區的住院手續辦理、床位調配、被褥收送等服務保障工作，將服務送上門，讓病人少跑腿。



第二，提高救治能力。針對兒童呼吸道疾病診療，我們多輪次對醫護人員進行培訓演練，提高呼吸道疾病診療能力和危重症早識別、早轉診能力。醫院還成立了兒童呼吸道疾病救治應急專班，一旦出現重症患兒，專班人員在5分鐘內趕到現場指導處置。我們還做好了9個應急預案，動態儲備不少於兩個月的藥品、耗材和檢測試劑，保障臨床需求。



第三，發揮中醫藥特色優勢。對90%以上的患兒實施中西醫結合治療，以中藥膏方、顆粒劑，配合中藥浴、穴位貼敷、小兒推拿、艾灸等中醫外治技術，提高療效，縮短病程，促進兒童康復。

