中疾控專家：應正確選擇及科學佩戴口罩

中國疾控中心傳染病管理處研究員常昭瑞（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月18日電（記者 李子寧）國家衛生健康委12月17日下午召開新聞發布會，介紹冬季呼吸道疾病防治有關情況。中國疾控中心傳染病管理處研究員常昭瑞表示，正確佩戴口罩是發揮口罩預防呼吸道疾病傳播作用的前提。近期，國務院聯防聯控機制疫情防控組發布了《預防呼吸道傳染病公眾佩戴口罩指引（2023年版）》及政策解讀，各地各部門可根據實際參照本指引制定適合本地和本行業的口罩指引。



常昭瑞說，口罩更換有幾點需要注意。一是口罩專人專用，不能交叉使用，出現誤戴、錯戴的口罩要及時更換。二是一次性醫用醫用口罩和醫用外科口罩，建議單個口罩累計使用時間不超過8小時。職業暴露人員的口罩使用時間不超過4小時，但不可重復使用。對KN95、N95防護口罩，一次性使用醫用口罩或者醫用外科口罩，在更換頻率方面沒有特殊區別。三是前往醫院就診、陪診、陪護時，近距離接觸有呼吸道症狀人員後，應及時更換口罩。四是口罩被呼吸道或鼻腔分泌物，以及其他體液污染後，要立即更換。五是口罩出現了臟污、變形、損壞、有異味時要及時更換。此外，口罩使用超出了期限，或者不符合現行國家或行業標準的時候，要及時更換。



在談到口罩選擇的問題時，常昭瑞說，棉質口罩不能有效阻擋呼吸道飛沫和氣溶膠傳播病原體的作用，建議公眾根據口罩指引結合自身健康實際，以及所處環境感染風險大小，以及醫務人員的指導建議，來科學選擇口罩。另外還應該注意的是，為了保暖或者預防感染而佩戴多個口罩也是不可取的，因為佩戴多個口罩不僅起不到增加防護效果的作用，反而會增加呼吸阻力，並且可能破壞口罩的密合性。



常昭瑞表示，近期，國務院聯防聯控機制疫情防控組發布了《預防呼吸道傳染病公眾佩戴口罩指引（2023年版）》及政策解讀，各地各部門可根據實際參照本指引制定適合本地和本行業的口罩指引。

