新冠變異株傳播情況如何？中疾控專家答問

中國疾控中心傳染病管理處研究員常昭瑞（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月18日電（記者 李子寧）國家衛生健康委12月17日下午召開新聞發布會，介紹冬季呼吸道疾病防治有關情況。中國疾控中心傳染病管理處研究員常昭瑞在回答記者提時表示，目前我國新冠病毒感染處於較低的流行水平，且BA.2.86及其亞分支占比較低，目前該變異株在我國的公共衛生風險是較低的。迄今為止，我國在呼吸道疾病病原體監測方面沒有發現未知的新病毒和新細菌。



有記者提問，新冠變異株JN.1在全球範圍內引發關注，請問新冠變異株目前在我國的傳播情況如何？



常昭瑞表示，新冠病毒變異株JN.1是奧密克戎變異株BA.2.86的一個亞分支。全球監測結果顯示，進入11月以來，BA.2.86特別是JN.1的亞分支，在全球占比增速明顯加快，並已成為部分國家的優勢流行毒株之一。世界衛生組織於11月21日將BA.2.86由全球需要監測的變異株調整為需要關注的變異株，評價臨床重症感染風險為低等，總體評價其公共衛生風險較低。



常昭瑞說，我國新冠病毒變異株監測結果顯示，自2023年8月31日報告首例BA.2.86變異株輸入病例以來，全國共報告BA.2.86及其亞分支序列160條，其中，輸入病例序列占148條，本土病例序列占12條，未發現重症和為重症病例。目前，BA.2.86變異株在我國報告的序列中占比非常低，但是在輸入病例的序列占比自11月份以來增加較快，其增長趨勢逐漸與全球趨同。專家研判認為，目前我國新冠病毒感染處於較低的流行水平，且BA.2.86及其亞分支占比較低，目前該變異株在我國的公共衛生風險是較低的。迄今為止，我國在呼吸道疾病病原體監測方面沒有發現未知的新病毒和新細菌。

