專家：接種疫苗是預防流感最有效最經濟手段

廣東省廣州市婦幼保健院呼吸科主任盧根（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月18日電（記者 李子寧）國家衛健委12月17日下午舉行新聞發布會，介紹冬季呼吸道疾病防治有關情況。廣東省廣州市婦幼保健院呼吸科主任盧根在回答記者提問時表示，預防流感最有效和最經濟的手段就是接種流感疫苗。國內外大量研究實踐已經證實了，接種流感疫苗可以顯著降低罹患流感和嚴重並發症的風險，因此我們還是建議兒童都接種流感疫苗預防流感。



有記者提問，最近兒童流感有所增多，可以服用藥物來預防流感嗎？有家長反映，有些兒童感染後病程長，請問是什麼原因？



盧根說，預防流感最有效和最經濟的手段就是接種流感疫苗。國內外大量研究實踐已經證實了，接種流感疫苗可以顯著降低罹患流感和嚴重並發症的風險，因此還是建議兒童都接種流感疫苗預防流感。



在談及兒童感染流感後病程長的問題時，盧根表示，要從具體情況來看，如果是流感病毒感染，多呈急性的病程，大多數的症狀會在3－5天消失，絕大部分的病程在一周內恢復。如果是支原體感染，其實大部分還是自限性的病程，即使引起肺炎，也絕大多數是輕症，衹有極少數會發展為重症。重症和輕症，經過規範治療以後，愈後一般是非常良好的，一般不會給肺造成嚴重的後遺症或者不可逆的損傷。支原體感染病程相對比較長，一般是2周至4周，目前也有一些小孩出現了流感、支原體、腺病毒或者呼吸道合胞病毒等接連感染或者叠加感染，也是造成呼吸道感染病程延長的原因。

