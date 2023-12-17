紅海商船頻遇襲　巴以衝突外溢波及國際海運

中評社北京12月17日電／近日，由於多艘船隻行至紅海水域時遭到也門胡塞武裝襲擊，四家國際航運企業陸續宣佈暫停在紅海航行。



新華社報導，分析人士指出，新一輪巴以衝突爆發以來，胡塞武裝以“支持巴勒斯坦”為由對以色列頻繁發動導彈和無人機攻擊，並在紅海連續襲擊“關聯以色列”的船隻。紅海水域的緊張局勢意味著巴以衝突外溢風險加劇，已波及國際海運。



商船頻頻遇襲



也門胡塞武裝15日發表聲明稱，該組織向開往以色列的“阿拉尼婭”號集裝箱船和“帕拉蒂尤姆3”號集裝箱船發射了導彈。聲明說，胡塞武裝將繼續阻止所有前往以色列的船隻，直到加沙地帶的人民所需物資運抵。



按美國中央司令部說法，胡塞武裝在襲擊中發射了兩枚彈道導彈，其中一枚在曼德海峽擊中了懸掛利比里亞國旗的“帕拉蒂尤姆3”號集裝箱船。“阿拉尼婭”號15日在紅海南部向北行駛，胡塞武裝威脅要襲擊該船，要求其掉頭向南航行。在當天另一起襲擊中，胡塞武裝一架無人機在紅海南部的曼德海峽擊中了懸掛利比里亞國旗的船隻“傑斯拉”號。



“傑斯拉”號所有者、德國海運企業赫伯羅特公司15日宣佈，即日起至18日，暫停所有經過紅海的集裝箱船運輸。丹麥馬士基航運集團當天也宣佈，暫停所有經曼德海峽及紅海的集裝箱船運輸。地中海航運公司和法國達飛海運集團16日要求旗下貨輪暫停在紅海航行，避開蘇伊士運河航線。

