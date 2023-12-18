廣西柳州：婦幼保健機構充分利用中醫藥優勢

廣西壯族自治區柳州市婦幼保健院中醫科主任郭欽源（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月18日電（記者 李子寧）國家衛健委12月17日下午舉行新聞發布會，介紹冬季呼吸道疾病防治有關情況。廣西壯族自治區柳州市婦幼保健院中醫科主任郭欽源表示，以柳州市婦幼保健院為例，主要採取三方面措施發揮中醫藥在防治兒童呼吸道疾病中的重要作用。



郭欽源說，中醫藥在防治兒童呼吸道疾病中發揮著重要作用。以柳州市婦幼保健院為例，作為一家三級婦幼保健院，主要採取了以下措施：



一是主動擴容中醫資源。9月以來，我院中醫兒科醫師每天出診人數從12人增加到23人，中醫兒科診室從6間擴增至12間，還增加了夜間和午間門診，全院中西醫兒科病床數增加到315張。



二是，提供內外合治中醫服務。在患病階段，針對兒童呼吸道疾病特點，以中醫經典方為基礎，形成了一人一方，做成濃煎劑、膏劑，方便患兒服用，進行內治；採用針灸、小兒推拿、刮痧、穴位貼敷等方法，開展外治，控制發熱、咳嗽等症狀。通過內外合治，緩解症狀、縮短病程、促進康復。在康復階段，開展體質辨識，通過藥膳和適度運動指導，調理機體，促進恢復。



三是，開展互聯網中醫藥服務。以我院互聯網醫院為平台，每天安排10名中醫業務骨幹在線解答患兒家長提出的問題。依托我院建立的300多個醫患交流微信群，由中醫兒科醫生開展中醫藥知識普及和健康教育，9月以來共開展中醫防治兒童呼吸道疾病在線直播12場，發布24個科普小視頻，線上問診和答疑近3萬人次。我院兒童呼吸道疾病門急診量占全市總數的20%，中醫兒童呼吸道疾病患兒採用中醫內治、外治、合治的方法治療占80%以上，呼吸道疾病住院患兒採用中西醫結合手段治療的占到96%以上。

