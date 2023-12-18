專家：中醫藥具防治兒童呼吸道疾病獨特優勢

廣西壯族自治區柳州市婦幼保健院中醫科主任郭欽源（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月18日電（記者 李子寧）國家衛健委12月17日下午舉行新聞發布會，介紹冬季呼吸道疾病防治有關情況。廣西壯族自治區柳州市婦幼保健院中醫科主任郭欽源表示，中醫藥在兒童呼吸道疾病防治方面有獨特的優勢，在預防、治療和康復方面效果都比較顯著。



郭欽源說，中醫藥在兒童呼吸道疾病防治方面有獨特的優勢具體可以分為三個階段，就是未病先防、病後救治、愈後防復三個階段。



關於未病先防方面，中醫認為，“正氣存內，邪不可幹”，只要調理好孩子的體質，吃的好、睡的好，大小便正常，孩子就少生病，即使生病，也症狀輕。我們平時怎麼調理孩子的體質呢？日常用山藥、蓮子、百合、銀耳熬成藥膳粥給孩子吃，可以改善食欲和睡眠。可以按揉孩子的足三里穴，每天按揉5－10分鐘可以健脾開胃，每天給孩子捏脊5到10遍，用大拇指和二拇指一起從尾椎捏到頸肩交界處的地方，捏脊可以提高孩子的抵抗力。



在疾病治療方面，中醫藥對兒童呼吸道疾病有很好的作用，除了大家熟知的中藥湯劑，還有很多治療方法，比如針灸、小兒推拿、拔罐、刮痧、穴位貼敷等，但這些需要專業醫師根據病情辯證使用。對於兒童居家發熱，可以通過擠捏大椎穴，就是低頭頸後骨頭凸起的地方，通過拇指擠捏出痧，可以起到發汗退熱的作用。再比如小孩子咽痛，我們可以擠壓他大拇指夾角的少商穴，擠按50次，對咽痛效果也是比較不錯。對於鼻塞的孩子，可以按揉迎香穴，就是鼻翼外緣中點凹陷處，按揉5－10分鐘，可以有效地緩解孩子鼻塞症狀。日常的葱白、生姜煮水喝，對風寒引起的鼻塞也有很好的效果。



愈後防復方面，這個階段是疾病的恢復期。用中醫藥調治可以讓孩子身體恢復到最佳狀態，減少我們的反復感染。比如咳嗽、痰多，可以用陳皮、羅漢果煮水後服用，可化痰止咳。如果食欲不振、大便不調，可以用小米加山藥熬粥食用可以健脾止瀉。日常還可以用艾條灸足三里或者大椎穴，可以補脾助陽氣。



