社評：上世紀美國的麥卡錫主義又要盛行？

中評社北京12月19日電（評論員 喬新生）美國佛羅里達州參議員斯科特發表聳人聽聞的言論，要求政府對來自中國的大蒜進行調查，理由是中國大蒜不安全不衛生，威脅到美國的國家安全。



從禁止留學生在美國佛羅里達高等院校學習敏感專業，到禁止中國生產的大蒜，美國佛羅里達州成為麥卡錫主義的大本營。上個世紀，美國麥卡錫主義盛行。那些與中國接觸的美國人遭到清查。如今美國極力渲染中國威脅，試圖採用同樣的手法，對來自中國的一切開展調查。這說明中美關係發展又進入敏感時期。



按照一些學者的說法，如果中國不與配合，美國對中國發動冷淡，不可能成功。這種觀點多少有些天真。美國作為世界第一大經濟體，拉幫結派，唯一的目的就是要在國際社會徹底孤立中國。所以，美國是否會對中國發動冷戰，絕對不會以中國的意志為轉移。中國必須作最壞的打算。



首先，中國必須充分意識到，美國國內充斥著中國威脅論。中國沒有必要刻意渲染中美關係春暖花開。美國政府對待中國的一些做法，無非是權宜之計，目的是積聚力量，對中國發動更猛烈的攻擊。無論是美國民主黨還是美國共和黨，在如何對待中國問題上，方式方法有所不同，但是，他們共同的信念是，將中國置於死地。中國絕對不能心存幻想，更不能按照自己的主觀意志，處理中美關係。



中國必須讓美國充分意識到，中國不願意和美國關係惡化。但是，如果美國無中生有，按照自己的思路處理中美關係，美國必須為衝突承擔責任。上個世紀冷戰時期，儘管美國開動宣傳機器，極力醜化蘇聯，但是，迫於蘇聯強大的軍事實力，美國仍然積極謀求與蘇聯談判，爭取在絕大多數領域保持接觸。可是如今，美國口頭上承諾中美不會“脫鈎”，但是，在現實生活中美國不擇手段，破壞中美經貿關係。如果這種局面持續下去，中美經貿關係有可能退回到美蘇的冷戰狀態。中國必須未雨綢繆，一方面開拓新的市場，確保中國對外貿易持續增長。另一方面，必須按照對等的原則，對美國實施制裁。

