中國病原體監測未發現未知新病毒和新細菌

中評社香港12月17日電／中國疾控中心傳防處研究員常昭瑞在17日舉行的國家衞生健康委新聞發佈會上表示，迄今為止，中國在呼吸道疾病病原體監測方面未發現未知的新病毒和細菌。



新華社報導，常昭瑞說，目前，新冠病毒BA.2.86變異株在中國報告序列中的佔比非常低，但輸入病例的序列佔比自11月以來增加較快，增長趨勢逐漸與全球趨同。專家研判認為，當前中國新冠病毒感染處於低流行水平，且BA.2.86變異株及其亞分支佔比很低，目前該變異株在中國的公共衞生風險較低。



據介紹，新冠病毒JN.1變異株，是BA.2.86變異株的一個亞分支。全球監測結果顯示，進入11月後，BA.2.86變異株，特別是JN.1亞分支的全球佔比增速明顯加快，並已成為部分國家的優勢流行株之一。世界衞生組織於11月21日將BA.2.86變異株由全球需要監測的變異株調整為需要關注的變異株，評價臨床重症感染風險為低等，總體評價公共衞生風險較低。



中國新冠病毒變異株監測結果顯示，自2023年8月31日報告首例BA.2.86變異株輸入病例以來，全國共報告BA.2.86變異株及其亞分支序列160條，其中，輸入病例序列148條，本土病例序列12條，未發現重症及危重症病例。

