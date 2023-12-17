二連浩特公路口岸首次試行24小時貨運通關

中評社香港12月17日電／16日晚上七八點鐘，內蒙古二連浩特公路口岸依舊是一片繁忙景象，一輛輛滿載貨物的汽車正有序通關。當日，內蒙古二連浩特公路口岸首次試行24小時貨運通關。該口岸也成為全國首個對蒙古國24小時貨運通關的公路口岸。



“現在邊檢站提供24小時通關服務，能夠隨到隨檢，通關時間更快了，效率更高了。”貨車司機武永生高興地說，過去該公路口岸執行早上八點至晚上六點通關，為了等待開關時間，貨車司機需要早早過來排長隊。



新華社報導，近期，二連浩特市最低氣溫降至零下30℃。內蒙古出入境邊防檢查總站二連出入境邊防檢查站執勤民警頂著極寒天氣，鑽車底、爬車頂，快速查驗通關車輛。



為平穩有序做好口岸試行24小時貨運通關工作，該站結合智慧邊檢建設，推行商品車預約通關、中蒙農副產品綠色通道、車體查驗信息

化等通關舉措，提升口岸智能化通關水平，最大限度釋放口岸試行24小時貨運通關紅利，確保口岸通關高效順暢。



二連浩特口岸位於祖國正北方，是中國對蒙古國開放的最大陸路口岸、向北開放的重要橋頭堡。截至12月16日，今年以來二連浩特公路口岸貨運通道出入境車輛達16.1萬輛，較2019年同期增長60%，創歷史最高紀錄。