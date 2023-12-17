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柯文哲吸年輕票　逾1.2萬人擠爆桃園會場
http://www.CRNTT.com   2023-12-17 17:48:25


柯文哲今日在桃園陽明公園舉辦造勢活動。（中評社　盧誠輝攝）
　　中評社桃園12月17日電（記者　盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲繼昨日在台南市舉辦萬人造勢活動後，今日下午在桃園市陽明公園再次舉辦造勢活動，逾1.2萬人擠爆會場，不同於藍綠造勢場，柯的造勢場清一色幾乎都是年輕臉孔，還有許多父母帶著小孩前來參加，許多粉絲都自製標語向柯表達支持，柯致詞時更是感動台下許多粉絲，有些人甚至感動落淚。

　　柯文哲今日下午在桃園市陽明公園舉辦造勢大會，現場吸引逾1.2萬人擠爆會場，周遭停車場更是被停滿，大排長龍一位難求，不同於藍綠造勢場，柯的造勢場清一色幾乎都是年輕臉孔，還有許多父母帶著小孩前來參加，許多粉絲都自製標語向柯表達支持。

　　柯文哲在下午約3點40分抵達會場，大進場走了近10分鐘才抵達舞台，柯文哲上台致詞時，感謝桃園選民在沒有發便當與遊覽車動員的情況下，仍自動自發站出來力挺，他相信大家都是因為理想才聚集在這裡，許多台下粉絲都被柯的談話感動，激情的搖旗吶喊，有些人甚至頻頻拭淚。

　　柯文哲今日則是行程滿檔，除了一早到苗栗清微山玉清聖殿拜廟外，中午還趕到雲林縣北港朝天宮出席“寰宇媽祖國際文化交流協會會長交接典禮”，下午又要到桃園市舉辦造勢活動，傍晚還要在桃園市八德區興仁夜市掃街拜票，晚上更要趕到桃園市平鎮區為民眾黨桃園市第五選區“立委”候選人賴香伶輔選，一天南北奔波連趕6個行程，積極拉抬民眾黨的選情。
 


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