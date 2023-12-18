游淑慧：侯賴決勝50萬票內　關鍵在這群人

游淑慧認為，侯康配和賴蕭配勝負會在50萬票左右決勝負。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月18日電（記者 張嘉文）2024大選進入關鍵倒數26天，中國國民黨侯康配是否有望在藍綠白三足鼎立的局勢中獲勝？國民黨台北市士林、大同“立委”候選人、台北市議員游淑慧向中評社表示，侯康配目前仍緊咬著民進黨賴蕭配，總體來講，最後決勝負會在50萬票左右，關鍵除了中間選民跟第三名支持者的棄保移動外，還有海外華僑或台商的投票。



2020大選民進黨蔡英文拿817萬票，得票率57.13%；國民黨韓國瑜獲552萬票，得票率38.61%；親民黨宋楚瑜得60萬票，得票率4.26%。2020大選綠大贏藍多達265萬票。



游淑慧說，光今年三月的台北市統計就有12萬人因為疫情被除籍後恢復戶籍，不知道全台有多少，會回來恢復戶籍的人就是有投票意願，這部分是民調一直沒有測到的，當然是侯康配盡量要去爭取。



游淑慧提到，國民黨有趙少康和韓國瑜這兩張海外華僑最愛的牌，他認為侯康配在爭取這部分的選票是有相當優勢的。



2024大選呈現民進黨賴清德、蕭美琴組成的賴蕭配，對上國民黨侯友宜、趙少康的侯康配，以及民眾黨柯文哲、吳欣盈的柯盈配，選舉進入最後倒數階段，侯康配有無機會翻盤獲得這場選舉勝利？



游淑慧接受中評社訪問時表示，從今年初到現在，她一貫立場就是認為三足鼎立對國民黨並非完全不利，因為柯文哲大部分拿的是民進黨過去的年輕選票，三足鼎立的結果，可能柯拿到年輕選票跟一部分中間選民，那藍綠就是拚基本盤，看誰可以再多拿一點中間選民的支持。