黃奎博：美國選前會持續關注賴“台獨”言行

政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、外交系教授黃奎博。（中評社 資料照） 中評社台北12月18日電（記者 楊騰凱）針對葛來儀等三位美國智庫學者日前聯合撰文籲民進黨賴清德若當選應凍結“台獨黨綱”，政治大學外交系教授黃奎博向中評社表示，假設2024選情激烈，不排除賴最後階段會鋌而走險打抗中牌，相信美國拜登政府至少在美國大選前，會持續關注賴任何可能的“台獨”言論及行動。



黃奎博表示，不只是美國官員，甚至連美國國會議員都感受到“台獨”可能帶來不可預測的後果。美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格上任以來有點打破慣例，到台灣的頻率變比較高，顯示美國想透過各種管道去確保賴清德不至於往“台獨”冒進。



黃奎博為美國馬利蘭大學政府與政治系博士，歷任“外交部”研究設計委員會主委、陸委會諮詢委員、政治大學國際事務學院副院長、中國國民黨副秘書長（督導大陸部、國際部），現為政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、政大外交系教授。



美國《外交事務》（Foreign Affairs）期刊日前刊登美國智庫戰略與國際研究中心亞洲高級顧問葛來儀、康奈爾大學政治學教授白潔曦、哥倫比亞大學國際與公共事務學院教授柯慶生三位專家的文章，呼籲民進黨賴清德若勝選，應考慮凍結“台獨黨綱”。



美中一起管制“台獨”？黃奎博表示，這篇文章當然不能代表美國官方，但是這些觀察就他的瞭解，確實和華盛頓部分官員不謀而合，等於是希望讓台海處於可控的範圍內，台灣與大陸哪些可以做，哪些不要做，是很標準的美國觀點政策文章。