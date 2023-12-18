黃清賢答中評：民進黨“去中國化”後患無窮

南開大學台灣政治研究中心主任、國民黨原主席特別顧問兼大陸部主任黃清賢（中評社資料圖） 中評社北京12月18日電（記者 李子寧）近日，台灣教師區桂芝痛批民進黨當局的“去中國化”教綱，引發了島內的激烈爭論。就此話題，南開大學台灣政治研究中心主任、國民黨原主席特別顧問兼大陸部主任黃清賢在接受中評社記者採訪時表示，民進黨當局不斷地在文化及教育上進行“去中國化”，給台灣年輕一代灌輸錯誤的思想，只會讓兩岸情勢陷入更加危險的境地，如果民進黨真的想要維護兩岸的和平穩定，就必須正視尊重民意，而不是在教育改革的路上“越走越遠”。



黃清賢說，教育的意義在於引導人走向正確的道路，但近幾年台灣的教育改革卻是反其道而行，以意識形態推動教育改革，不斷地進行“去中國化”，給學生灌輸錯誤的觀念，在這種情況下就會出現台灣學生無法用客觀正確的角度去看待台灣與大陸之間的歷史聯繫、地緣聯繫及民族親緣聯繫。加上民進黨不斷地“倚外謀獨”，讓兩岸情勢陷入更加危險的境地，自然會引起民眾對相關做法的質疑和反對。



黃清賢表示，如果民進黨當局真的想要維持兩岸的和平穩定，那麼它必須要正視民意，重新審視相關政策，而不是在教育改革的路上“越走越遠”。

