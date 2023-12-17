柯文哲：台灣應是中美橋樑　非兵凶戰危之地

柯文哲今日在桃園市陽明公園舉辦造勢活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月17日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲繼昨日在台南市舉辦萬人造勢活動後，今日下午在桃園市陽明公園再次舉辦造勢活動，逾1.2萬人擠爆會場，柯文哲在致詞時表示，台灣應當是美麗之島福爾摩沙，不是兵凶戰危之地，也應該是中美溝通橋樑，而非棋子，台灣需要的是清廉、勤政、愛民、愛鄉土的政府，而不是整天製造社會分裂仇恨、大撒幣的政府。



柯文哲今日下午在桃園市陽明公園舉辦造勢大會，現場吸引逾1.2萬人擠爆會場，柯在下午約3點40分抵達會場，大進場走了近10分鐘才抵達舞台。柯文哲上台致詞時，先感謝桃園選民在沒有發便當與遊覽車動員的情況下，仍自動自發站出來力挺，他相信大家都是因為理想才聚集在這裡。



柯文哲指出，桃園是台灣社會的縮影，有閩南人、客家人、外省人、新住民與原住民，他希望台灣是團結和諧的社會，不是一個分裂仇恨的社會，應當是美麗之島福爾摩沙，不是兵凶戰危之地，也應該是中美溝通橋樑，而非棋子，台灣需要的是清廉、勤政、愛民、愛鄉土的政府，而不是整天製造社會分裂仇恨、大撒幣的政府。



柯文哲認為，台灣真正需要的“總統”，是會跟人民說明台灣遇到什麼問題？該怎麼應付？更重要的是會跟大家一起努力奮鬥，為台灣與下一代的長久未來繼續努力，2024是台灣的轉捩點，究竟是要回到藍綠鬥爭與空轉？還是要勇敢走向新文化？他強調自己一定會跟大家一起努力有更好的未來，“希望台灣因為有我們會變得更好！”



柯文哲呼籲支持者回家說服父母與祖父母，每天用5分鐘去關心長輩，因為許多長輩帶大的小孩到高中卻都跟祖父母疏離了，所以要先關心長輩，希望台灣和諧社會先從家裡開始，他拜託支持者每天就算只花5分鐘也好，連續5天之後，再拜託家中長輩投給柯文哲。

