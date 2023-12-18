協同推進科技創新和制度創新，關鍵是要通過大力推進制度創新，激發各類主體創新激情和活力，讓創新要素充分湧流。 中評社北京12月18日電／黨的二十大報告強調，“堅持創新在中國現代化建設全局中的核心地位”。為此，必須不斷推進理論創新、制度創新、科技創新、文化創新等各方面創新。其中，科技創新是推動高質量發展的重要引擎，制度創新能夠激發科技創新的巨大潛能。習近平總書記指出，“創新是一個系統工程，創新鏈、產業鏈、資金鏈、政策鏈相互交織、相互支撐”“科技創新、制度創新要協同發揮作用，兩個輪子一起轉”。



經濟日報發表中央黨校(國家行政學院)習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心研究員、經濟學部教授李蕾文章表示，堅持科技創新和制度創新“雙輪驅動”，就是要以科技創新開辟發展的新領域新賽道，塑造發展的新動能新優勢，以制度創新破除制約科技創新的體制機制障礙，最大程度地調動創新主體的積極性，最大限度地釋放創新活力。



以科技創新塑造發展新優勢



文章指出，近日召開的中央經濟工作會議強調，要以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力。



創新是引領發展的第一動力。當前，新一輪科技革命和產業變革突飛猛進，科學研究範式正在發生深刻變革，學科交叉融合不斷發展，科學技術和經濟社會發展加速滲透融合，科技創新廣度顯著加大、深度顯著加深、速度顯著加快、精度顯著加強。我們要緊緊跟蹤並準確把握科技前沿變化，加強基礎研究和前沿技術布局，在人工智能、工業互聯網、5G通信、量子計算、新能源技術、生物制藥等領域下好先手棋、搶占制高點，贏得戰略主動。



當今世界正經歷百年未有之大變局，加快科技創新步伐，要從實現高水平科技自立自強的目標出發，進一步提升自主創新能力。改革開放以來，我們打開國門學習國外先進技術，通過引進消化吸收再創新，極大地縮小了同世界科技先進水平的差距。但是，關鍵核心技術要不來、買不來、討不來，依靠技術引進不能實現科技自立自強。黨的十八大以來，以習近平為核心的黨中央高度重視科技創新，中國科技事業密集發力、加速跨越，實現了歷史性、整體性、格局性重大變化，已經進入創新型國家行列。目前，一些關鍵核心技術攻關取得新突破，載人航天、探月探火、深海深地探測、超級計算機、衛星導航、量子信息、核電技術、大飛機製造、人工智能、生物醫藥等領域創新成果不斷湧現，創新支撐發展能力不斷增強。但是，有的西方國家不甘心失去其霸權地位，試圖通過技術管制、脫鈎斷鏈等手段遏制中國發展。面對打壓，妥協退讓沒有出路，衹有堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰，持續提升科技自主創新能力，才能牢牢掌握發展和安全的主動權。



推動創新驅動發展、加快科技創新，要堅持面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，打通創新鏈和產業鏈，充分發揮中國超大規模市場有利於科技創新成果轉化應用的優勢，以市場需求拉動科技創新。創新不是簡單的技術概念，發明新產品、運用新工藝、找到新供應來源、開辟新市場、推行新的生產組織方式等都是創新的形式。科技創新的出發點和落腳點是滿足人民對美好生活的向往，科學技術解決方案必須同市場需求緊密結合才能成為現實生產力，才有不斷迭代完善的機會和可能。科技創新衹有與經濟社會緊密結合，才能完成從概念、設想、知識到具有市場價值的科技成果的轉化。要強化戰略導向和目標引導，加強對關係根本和全局的科學問題的研究部署，把惠民、利民、富民、改善民生作為科技創新的重要方向。

