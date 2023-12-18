以發展新質生產力助力中國式現代化建設

中評社北京12月18日電／新質生產力是代表新技術、創造新價值、適應新產業、重塑新動能的新型生產力。加快形成新質生產力，是新時代新征程上中國式現代化建設的核心支撐。由新發展階段“新發展理念”到“高質量發展”到“新發展格局”到“新質生產力”，這都是對中國式現代化建設進行的系統戰略部署，整個過程是環環相扣的深入推進，為中國式現代化提供扎實的系統性戰略支撐，確保中國式現代化一步一步變為現實。



經濟參考報發表中國宏觀經濟研究院國土開發與地區經濟研究所綜合研究室主任、研究員賈若祥文章介紹，馬克思認為，“生產力，即生產能力及其要素的發展”。這說明生產力是生產滿足人們需要的產品的能力，體現著人們在不同發展階段適應、利用和改造自然的能力，生產力是人類文明發展的基礎，是創造社會財富和推動人類文明不斷向前發展的決定力量和動力源泉。



文章指出，當前中國已開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，以中國式現代化推進中華民族偉大復興，新時代新征程亟須形成與中國式現代化相適應的生產力，以創造更多更高質量的物質財富和精神財富，逐步化解人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。基於以上理解，我們認為新質生產力就是立足新發展階段，通過完整準確全面貫徹新發展理念，對勞動力、土地、資本、技術、數據等生產要素進行系統性重塑和整體性重構，從而能夠更好支撐高質量發展，更好服務新發展格局，與中國式現代化建設相適應的新型生產力。



文章分析，新質生產力是貫徹新發展理念的生產力。理念是行動的先導，一定的發展實踐都是由一定的發展理念來引領的。新質生產力就是通過完整準確全面貫徹新發展理念，實現創新成為第一動力、協調成為內生特點、綠色成為普遍形態、開放成為必由之路、共享成為根本目的新型生產力，新質生產力將會推動中國經濟發展不斷實現質量變革、效率變革、動力變革，更好滿足新時代新征程中人民日益增長的美好生活需要。新發展理念瞄准中國式現代化建設的宏偉目標，聚焦新發展階段社會主要矛盾重大轉換，進一步優化生產力中勞動力、土地、資本、技術、數據等生產要素之間的關係，促進生產力發生質的躍升。



新質生產力的核心動力在於創新，要按照人才是第一資源、創新是第一動力的要求，深入實施創新驅動戰略，不斷提升勞動者素質，並用新科技為產業發展賦能，積極構建現代化產業體系，開辟發展新領域新賽道，不斷塑造發展新動能新優勢。新質生產力是綠色發展的生產力，綠色發展是高質量發展最鮮亮的底色，要按照綠色成為普遍形態的要求，促進資源節約集約利用，促進人與自然和諧共生。新質生產力是注重開放協調的生產力，要按照協調成為內生特點和開放成為必由之路的要求，不斷提高發展的整體性和開放性，與時俱進地從更寬領域和更廣區域優化生產要素配置，加快推進生產力由量變到質變的躍升。新質生產力是以人為本的生產力，要按照共享成為根本目的發展要求，進一步明確新質生產力以人民為中心的價值導向，使進一步解放和發展生產力的成果更多更公平地惠及全體人民，助力將共同富裕的美好願景一步一步變為現實。

