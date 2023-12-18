“最大的政治”科技創新是關鍵

中評社北京12月18日電／12月11日至12日召開的中央經濟工作會議指出，“必須把堅持高質量發展作為新時代的硬道理”“必須把推進中國式現代化作為最大的政治”。堅持“硬道理”的首要是建設現代化產業體系，“最大的政治”也需要現代化產業體系提供物質支撐，而建設現代化產業體系則要靠科技創新。



中國網發表遼寧大學東北振興研究中心研究員何地文章表示，黨的十八大以來，以習近平為核心的黨中央高度重視科技創新工作，把科技創新擺在國家發展全局的核心位置，取得系列顯著成就。本次會議指出，今年，我國“現代化產業體系建設取得重要進展，科技創新實現新的突破”。面對世界百年未有之大變局加速演進，以及新一輪科技革命和產業變革的深入發展，推動以科技創新引領現代化產業體系建設，需要把握其中的關鍵著力點。



文章提出，首先，要加強關鍵核心技術攻關，加快發展新質生產力。以關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術的創新等為突破口，持續加大研發投入力度，以新型舉國體制實施原創性、引領性科技項目攻關。促進創新創造和科技成果轉化，積極推動產業鏈、創新鏈、資金鏈等多鏈融合發展，打通科技成果轉化全鏈條“堵點”。加快形成新質生產力，構建適合新質生產力發展的科技創新體制機制，推進國家科技創新中心和區域科技創新中心建設，加強高水平創新平台建設，加快完善技術轉移網絡，加快完善區域一體化的成果轉化與投融資服務體系。



第二，培育壯大新動能，加強數字技術創新與應用。緊緊抓住數字技術變革機遇，充分釋放數字化發展的放大、叠加、倍增效應，促進數字經濟和實體經濟深度融合。加快數字產業化和產業數字化發展，深化大數據、雲計算等新一代信息技術對傳統產業進行全方位、全鏈條改造，加快傳統產業向數字化、網絡化、智能化方向轉型升級。以建設工業互聯網為抓手，推動行業全鏈條數據的協同共享。加快基礎設施數字化、智能化改造與升級。加強區塊鏈、數字孿生等前沿數字技術應用，增強產業基礎支撐能力。以數字場景創新為引領，加快利用數字技術催生新產業新業態新模式。



第三，大力發展戰略性新興產業和未來產業，加快推進新型工業化。加快戰略性新興產業發展，打造先進製造、電子信息、生物製造、商業航天、低空經濟等若干戰略性新興產業集群。積極培育未來產業，加快推動數字經濟、人工智能等產業布局，開辟量子、生命科學等未來產業新賽道。大力發展以生產性服務業為重點的現代服務業，大力發展現代物流業，加快發展旅遊、養老、健康、文體、休閑等產業。以新發展理念為引領，以智能製造為主攻方向，加快推進新型工業化，深入實施產業基礎再造工程和重大技術裝備攻關工程，提高產業鏈供應鏈韌性和安全水平。



第四，強化企業科技創新主體地位，打造協同創新生態系統。突出企業科技創新主體地位，優化“揭榜掛帥”科技攻關組織方式，加強企業主導的產學研深度融合，組織龍頭企業牽頭構建創新聯合體。發揮“鏈主”企業、龍頭企業的引領示範作用，支持“專精特新”企業發展，積極構建產業鏈上下游、大中小企業融合協同發展、共生共榮的創新生態系統。深化“放管服”改革，營造公平競爭環境，激發經營主體的科技創新活力。聚焦企業發展的短板弱項，打好政策“組合拳”，強化精準高效服務。鼓勵企業“走出去”，引導企業開展高水平的國際創新合作。







