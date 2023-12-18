激發銀發市場“藍海”潛力

中評社北京12月18日電／人口老齡化是經濟社會發展的必然趨勢，是21世紀人類社會共同面臨的重要議題。自1865年法國成為第一個進入老齡化社會的國家以來，越來越多的歐洲、東亞等地區的國家步入老齡化行列。近年來，隨著老齡化程度加深、老年人壽命延長，老年群體的經濟需求更加突出，銀發經濟成為社會各界關注的熱點。



經濟日報發表全國政協委員、中國人口與發展研究中心主任賀丹文章表示，自20世紀70年代日本國家鐵路創設“銀發座位”後，圍繞老齡社會銀發經濟發展，日本、韓國、德國等積極開發老年用品、加強健康養老服務供給和促進老年就業，為中國銀發經濟高質量發展提供了有益參考。



一是積極開發種類豐富的老年產品。日本政府在1993年制定了福利用具研究開發普及促進法，並在工業標準化法中明確提出各類老年用品的專門標準或技術規格，促進老年用品研發設計和生產製造。進入新世紀以來，日本又出台一系列涉老科技創新發展規劃，強調以機器人等智能設備為基礎，以物聯網、雲計算等現代信息通信技術為手段，重點發展智能護理機器人、智能輔助器具等。



二是大力發展健康、養老、文旅等銀發服務。歐美等發達國家持續將市場和社會力量引入老年人護理服務，建設了一批社區居家醫療支援中心、社區老年活動中心等，提供個性化的保健計劃、居家上門康復護理等服務。一些東亞國家基於自身資源禀賦優勢，發掘老年旅遊、教育培訓等服務，形成健康旅遊新業態。



三是持續推進老年人力資源開發。韓國、日本等國家積極促進企業雇用老年人，幫助老年人再就業。為創建有利於老年人就業的便利環境，還積極創辦“銀發人才中心”等，有效促進了老年人力資源開發和利用。2022年底，日本老年人就業規模達912萬人，占老年人的比例為25.2%，即每4個老年人中就有1人在工作。

