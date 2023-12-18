從“買賣全球”看中國經濟展現蓬勃生機

中評社北京12月18日電／臨近年底，隨著國內“雙十二”，國外“黑五”到來，各大跨境電商平台的訂單量驟增。作為共建“一帶一路”旗艦項目和標誌性品牌，中歐班列在亞歐大陸搭建起跨境電商新平台，讓“買賣全球”更便捷，彰顯中國經濟蓬勃生機。



鋼鐵巨龍連中歐，穿山越海築發展。作為一條雙向奔赴的紐帶，單一的產品模式逐步向多元化體系轉變，截至今年11月，西安國際港務區累計開行跨境電商班列500列，跨境電商交易額突破100億元。中歐班列產品形式向新而行，拓寬自身包容性。一趟趟“鋼鐵駝隊”從無到有，從少到多，借助新產品、新通道，“跨境電商+長安號”有力保障了貨物運輸通道暢通，成為了國家經濟合作和區域貿易增長的“新引擎”，更為高水平對外開放增添更多動能。



同舟共濟揚帆起，乘風破浪萬里航。依托中歐班列搭建的快捷平台，豐富了各國運輸方式轉型交流發展，在經濟全球化貿易往來中提供了“中國方案”。從歐亞大陸另一端的波蘭、西班牙，再到美洲大陸上的巴西、墨西哥，通過中歐班列長安號、海鐵聯運等方式不僅提升了境內外通達性，同時推動了班列起點城市、終點城市間的全方位溝通與合作，為地區經濟發展創造出了更多有活力的全新增長點，讓古老的絲綢之路在新時代綻放新的光彩。



跨越山海之隔，共譜發展之歌。在經濟全球化的時代背景下，中歐班列高效率、高質量地往返於亞歐大陸之間，不斷豐富著共建國家之間的貿易，提升了境內外通達性，更好服務經濟社會發展，讓東西方交流結出累累碩果。如今嘹亮的汽笛聲，延續著絲路精神，中歐班列所產生的輻射效應，不僅對發展國內經濟，振興全球產業有著重要作用，更為國內國際雙循環相互促進的新發展格局增添更多動能。



從千年之前的駝鈴奏出東西方交流樂章，到千年後的“鋼鐵駝隊”在嘹亮的汽笛聲中奏響互利共贏、攜手同行的發展樂章。我們相信，未來伴隨著更多跨境電商開發落地，中歐班列必將繼續譜寫中國與世界友誼發展的嶄新篇章，以實際行動繪制互利共贏的“工筆畫”。



來源：紅網 作者：李喆

