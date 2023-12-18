供需協同發力鞏固壯大發展優勢

中評社北京12月18日電／“我國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，要增強信心和底氣。”這是日前召開的中央經濟工作會議作出的深刻分析。信心和底氣，來自我們對新時代做好經濟工作的規律性認識的進一步深化，來自對“必須堅持深化供給側結構性改革和著力擴大有效需求協同發力”的戰略定力。



供給和需求是市場經濟內在關係的兩個基本方面。習近平總書記曾深刻指出：“沒有需求，供給就無從實現，新的需求可以催生新的供給；沒有供給，需求就無法滿足，新的供給可以創造新的需求。”黨的二十大明確提出：“把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來。”正是在科學思想的指引下，依托14億多人口形成的超大規模市場優勢、完備產業體系形成的強大生產能力優勢，我們堅持深化供給側結構性改革，堅持擴大內需戰略，推動經濟實現了質的有效提升和量的合理增長。



供給和需求之間的平衡是相對的，由平衡到不平衡再到新的平衡的動態過程，是經濟發展的客觀規律。有效需求不足、部分行業產能過剩、資源環境約束趨緊、全要素生產率提高受到制約、國內大循環存在堵點等，是我們面臨的困難挑戰。國際政治經濟環境不利因素增多、世界經濟增長和貿易動能依然不足、國際安全挑戰錯綜複雜等，是我們面對的國際形勢。一系列現實條件叠加在一起，構成了我國經濟社會發展的基本背景，凸顯了運用好規律性認識、使國內大循環建立在內需主動力的基礎上、提升國際循環質量和水平的針對性和指導意義。



我國的發展，總是在直面問題、解決問題中向前邁進。堵點、痛點、難點，都可以成為實現突破的結合點。近年來，智能製造、無人配送、在線消費、醫療健康等新興產業的蓬勃興起，都證明了這一點。立足當下，統籌供需積極創造市場，鞏固壯大發展優勢，有著明確的目標指向。



供給端，要增強新賽道、新動能“進”的勢頭。深化供給側結構性改革，關鍵是以科技創新推動產業創新，以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力，引領現代化產業體系建設。



需求端，要形成消費和投資相互促進的良性循環。傳統消費、新能源汽車等大宗消費、數字消費等新型消費，都可以成為消費增長點；推動大規模設備更新和消費品以舊換新、發揮好政府投資的帶動放大效應等，都是擴大投資的切入點。激發有潛能的消費、擴大有效益的投資，還有賴於增加城鄉居民收入、優化消費環境、完善投融資機制等相關舉措的跟進。



堅持深化供給側結構性改革和著力擴大有效需求協同發力，是在多重目標中尋求動態平衡，要增強宏觀政策取向一致性，財政、貨幣、就業、產業、區域、科技、環保等政策形成系統集成效應，把非經濟性政策納入宏觀政策取向一致性評估，確保同向發力、形成合力。各地也要結合各自實際，以解決具體問題為導向、以回應經營主體的需求為導向、以激發市場活力為導向，加強政策協調配合，真正穩定預期、提振信心、凝聚力量。



這是一道難度不小的考題，我們期待不折不扣抓落實、雷厲風行抓落實、求真務實抓落實、敢作善為抓落實帶來的成效。



來源：經濟日報 作者：經濟日報評論員



