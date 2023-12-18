以創新行政審批制度推進自貿區高質量發展

中評社北京12月18日電／在國家自貿試驗區建設十周年之際，習近平總書記近日就深入推進自由貿易試驗區建設作出重要指示指出，建設自由貿易試驗區是黨中央在新時代推進改革開放的重要戰略舉措。十年來，各自貿試驗區貫徹落實黨中央決策部署，解放思想、守正創新，推出了一大批基礎性、開創性改革開放舉措，形成了許多標誌性、引領性制度創新成果，有效發揮了改革開放綜合試驗平台作用。



習近平總書記強調，新征程上，要在全面總結十年建設經驗基礎上，深入實施自貿試驗區提升戰略，勇做開拓進取、攻堅克難的先鋒，在更廣領域、更深層次開展探索，努力建設更高水平自貿試驗區。要堅持黨的全面領導，堅持以高水平開放為引領、以制度創新為核心，統籌發展和安全，高標準對接國際經貿規則，深入推進制度型開放，加強改革整體謀劃和系統集成，推動全產業鏈創新發展，讓自貿試驗區更好發揮示範作用。



11月17日，省政府常務會議專門研究了廣東自貿試驗區提升戰略行動，提出要推動廣東自貿試驗區在更廣領域、更深層次開展改革開放創新探索；推動自貿試驗區與省內各經濟功能區開展政策、產業和創新聯動，更好發揮輻射帶動作用。建立自貿區是我國融入世界發展格局的重大戰略，肩負著加快政府職能轉變、優化營商環境、促進貿易和投資便利化以及探索全面深化改革和擴大開放新經驗等重要使命。廣東南沙自貿區自2015年成立以來，通過優化審批流程、創新審批機制和方式，不斷摸索以行政審批制度創新提升區域營商環境“軟實力”，推進自貿區經濟社會高質量發展。



南沙緊抓雙重國家戰略機遇



不斷深化行政審批制度改革



近年來，南沙緊抓國家級自貿區和粵港澳大灣區建設的雙重國家戰略機遇，不斷深化行政審批制度改革：第一，以“並聯審批”模式促管理機構優化。南沙打破了傳統審批部門間職能分工的界限，精簡了審批環節和整合了審批業務的流程，加強部門間的協作配合，有效解決傳統審批流程跨部門辦理造成的效率低下問題，有利於帶動社會投資活力。作為並聯審批模式的運行載體，南沙政務服務中心創新推行“一份清單、一份表格、一窗受理”的並聯審批模式，縮短了審批時限，實行橫縱向跨部門的“分類選辦、全程通辦、多證聯辦”，全面提升企業投資的便利化。第二，以降低審批成本優化營商環境。在企業設立登記方面，南沙通過“一口受理”和“綜合窗口”不斷優化營商環境，降低制度性交易成本。其中，“一口受理”平台實行“統一收件、內部流轉、聯合審批、限時辦結、統一發證”模式，通過信息共享技術，實現審批部門數據互聯互通；“綜合窗口”實行“前台綜合受理、後台分類審批、審批限時辦結、統一窗口出件”模式，實現了“受理、審批、監管”三分離的行政審批體制機制創新。第三，以服務導向縮減審批流程。南沙政務服務中心以群眾需求和服務導向重塑行政審批流程，通過將多個分散、獨立的審批部門進行了組合，為群眾辦理行政審批業務提供高效便捷的“一站式”服務；通過實現准入和准營的同步提速，極大地壓縮了企業開辦時間，大幅降低企業辦事成本，真正實現了“讓群眾少跑路，讓數據多跑路”的宗旨。第四，以統一數據管理促信息協同共享。實現審批信息資源共享是深化行政審批制度改革的重要內容，南沙政務服務中心依托信息技術打造“五統一”的審批平台：統一的審批受理平台、統一的項目信息庫、統一的項目審批管理、統一的信息交換平台、統一的對外交流平台，打破了政府部門之間的信息阻塞，實現信息收集、處理自動化和信息資料共享化，為審批工作協同高效運轉提供了技術支撐。

