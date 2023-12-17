新華社：菲美勾結在南海挑釁危害地區和平穩定

中評社北京12月17日電／近段時間，菲律賓在南海屢屢生事，不斷在中國南沙群島仁愛礁海域侵權挑釁，並持續散佈虛假信息，渲染炒作，抹黑中國。美國不僅對菲方挑釁行為慫恿支持配合，還顛倒是非，對中方橫加指責。



新華社援引分析人士指出，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲美勾結各有盤算，菲方妄圖借美國撐腰在南海謀取私利，美方則企圖通過炒作南海問題破壞中國與地區國家關係，以實現其圍堵遏制中國的地緣政治目的。菲美挑釁舉動居心不良，對地區和平穩定、繁榮發展造成嚴重危害。



菲律賓頻頻挑釁



12月10日，菲律賓1艘運補船、1艘公務船和2艘海警船未經中國政府允許，擅自闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，企圖向仁愛礁非法“坐灘”的軍艦運送建築物資。其間，菲方船隻不顧中國海警船警告，執意衝闖仁愛礁潟湖，並以危險方式衝撞現場的中國海警船。菲方上述舉動嚴重侵犯中方主權，危害中方船隻和人員安全，中國海警依據國內法和國際法對菲方船隻採取必要措施。



今年下半年以來，菲方已多次在南海挑起事端，侵犯中國領土主權和海洋權益。8月5日，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，派出2艘船隻擅自闖入仁愛礁海域；9月22日，菲律賓漁業與水產資源局1艘公務船在未經中方允許的情況下，擅自闖入黃岩島附近海域，並企圖衝闖黃岩島潟湖；10月22日，菲律賓2艘民用船和2艘海警船未經中國政府允許，擅自闖入仁愛礁鄰近海域；11月10日，菲律賓2艘運補船和3艘海警船擅自闖入仁愛礁鄰近海域；12月9日，菲律賓3艘公務船未經中方允許擅自侵闖黃岩島鄰近海域。



在上述侵權挑釁活動中，仁愛礁是菲方主要目標。分析人士認為，菲律賓頻頻在仁愛礁挑釁的一個重要原因，就是擔心其1999年故意“擱淺”並“坐灘”至今的軍艦最終解體，從而失去奪佔仁愛礁的抓手。



菲方挑釁造成仁愛礁海域近期多次發生緊急事態，責任完全在菲方，根源在於菲方違背承諾，拒不拖走非法“坐灘”軍艦，並企圖對其實施大規模加固，實現永久侵佔。針對菲方滋事挑釁，中國海警依法採取反制措施，堅定維護領土主權，現場處置正當合法、專業規範。中方已通過多個層級、多個渠道向菲方表明中方嚴正立場，並提出妥善管控仁愛礁局勢的倡議。



但菲方無視中方的善意、誠意和克制，違背自身承諾，不斷在仁愛礁海域侵權挑釁製造事端，持續散佈虛假信息、渲染炒作，試圖把侵權挑釁的菲方船隻塑造成所謂“受害者”形象。美國《時代》周刊等多家媒體報導提到，菲政府近年來邀請大量國內外媒體記者登上菲方船隻，赴南海“現場拍攝”中菲艦船近距離接觸畫面，試圖利用輿論對中國施壓。



分析人士指出，菲方舉動嚴重違反國際法和《南海各方行為宣言》，嚴重侵犯中國的領土主權和海洋權益，應立即停止這種破壞南海和平與穩定的行為。

