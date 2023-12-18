中評關注：柯文哲年輕票難轉移　綠營不易搶

柯文哲有群眾魅力，講話更具渲染力，深受年輕人喜愛。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月18日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲在選前倒數第4周的周末，連續2日在台南市與桃園市舉辦大型造勢活動，秀陸戰實力，主辦單位對外宣稱南北2場造勢都超過萬人到場，似乎想破除外界對民眾黨衹有空軍、沒有陸軍的疑慮。



民眾黨前天首場大型造勢活動就選在民進黨2024候選人賴清德執政過的台南市封街舉辦，直搗綠營鐵票區的意圖明顯，支持群眾將現場擠得水洩不通，柯文哲與民眾黨2024副手吳欣盈大進場時，群眾夾道歡迎搶握手，花了近20分鐘才擠上舞台。



昨日民眾黨則在桃園市鬧區的陽明公園趁勝追擊，整個公園被支持者擠爆，人潮甚至還溢出到附近馬路，且支持者幾乎清一色多是年輕面孔，可見柯文哲對年輕選票的超強吸引力，即便柯的民調落後位居老三，但選前藍綠若想操作棄保，似乎也不容易，因為這些年輕柯粉的鐵票恐難轉移。



柯文哲對年輕選票的吸引力，是藍綠陣營都不否認的選戰優勢，20歲到29歲的年輕選票民調更是直接輾壓“侯康配”與“賴蕭配”，儘管在藍白合破局後，柯文哲的年輕選票似乎有些下滑與波動，但若從造勢現場支持者熱血沸騰的激動情緒來看，是藍綠陣營造勢場較少見到的場景。



柯文哲總喜歡強調，民眾黨的造勢場都未發便當也未動員遊覽車，支持者都是自動自發來到現場，這也似乎並非空穴來風，因為柯的造勢場，不同於藍綠，確實較少看到被動員來的遊覽車出現，也未見戴相同帽子或舉著牌子的動員群眾，活動現場附近停車位經常大排長龍、一位難求。



柯文哲日前接受專訪表示，要把民眾黨“弄的像耶穌會一樣”，讓支持者都有思想、有信仰，引起綠營嘲諷砲轟，但不可否認的是，柯文哲確實有群眾魅力，講話更具渲染力，從造勢場支持者的眼神可以看出他們非常投入，甚至還會被柯的談話感動到激動落淚，有這種群眾魅力與渲染力的大選候選人，近期只在2020年的韓國瑜和2012年的蔡英文身上見過，而兩人當年卻都落選。



或許柯文哲終將成為2024大選的悲劇英雄，但在藍白合破局後，柯粉化悲憤為力量的推波助瀾下，民眾黨的政黨票應該還是大有可為，“柯盈配”能拿下多少選票，恐怕也是影響藍綠大選勝負的關鍵因素，也難怪綠營面對藍營的民調進逼，近期猛打柯文哲企圖搶走年輕選票，但效果恐怕還是有限。

